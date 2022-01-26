Более 1200 серых майнеров выявили энергетики в 2021 году

Специалист с тепловизором ФОТО: пресс-служба Иркутскэнергосбыта.

Иркутский район, деревня Грановщина. Здесь проживает, по официальной статистике, шесть тысяч человек. Однако данные энергетиков говорят, что по потребляемой электроэнергии это маленький город. Облюбовали местность майнеры, а добыча криптовалюты уже стала сельским промыслом. Этому поспособствовали два фактора. Первое - подходящий климат: мощное оборудование, с помощью которого получаются деньги «из воздуха», вырабатывает огромное количество тепла. Его с лихвой хватает на обогрев помещения. А второе и ключевое - дешевая электроэнергия. Майнят дельцы по сельскому тарифу для населения - 0,861 копейки за кВт.ч, то есть даже меньше рубля! Обратная сторона этой ситуации - то, что жители страдают от гула, который исходит от криптоферм, а также от скачков напряжения и отключений света. Из-за перегрузок в сети нередко возникают пожары.

Дом или маленькое предприятие, на окраине

Грановщина, Урик, Хомутово, кажется, слились в одну агломерацию. Домов очень много, застроены сотни улиц. Несколько поворотов с главной дороги, проезжаешь десятки похожих друг на друга строений и оказываешься на окраине. Чуть вдали стоит жилой дом, да не простой.

- Его обнаружили наши специалисты во время контрольного обхода, - рассказывает инженер-инспектор Восточного отделения «Иркутскэнергосбыта» Владимир Еремеев. - С виду он обычный, жилой, но есть характерные признаки, по которым понятно, что здесь занимаются майнингом. Это шум от работающего оборудования, стоит вентиляция - вытяжки, сигнализация, видеонаблюдение. На крыше нет снега, в отличии от соседних строений.

Далее подключается специалист с тепловизором.

- Да, можно заметить нехарактерные тепловыделения. Так, в районе конька крыши температура воздуха составляет 16,3 градуса. А еще я с помощью аппарата вижу «пятно», которое нагревается до 24,6, - говорит инженер Виктор Якименко. В его руках дорогостоящее оборудование, похожее на телевизионную видеокамеру. - На соседних домах температура распределяется равномерно, да и она значительно ниже, на улице-то минус, как-никак сибирская зима.

Данные тепловизионной сьемки энергетики потом представят в суде, когда подадут иск на владельца дома. В иске укажут, что он использует тариф не по назначению, то есть отнюдь не для коммунально-бытовых нужд, а в коммерческих целях!

На крыше даже нет снега, внутри - майнинговое оборудование. ФОТО: пресс-служба Иркутскэнергосбыта.

- Это трудоемкий процесс, уходят месяцы на сбор доказательств, - добавляет Владимир Еремеев. - В данном случае владелец усадьбы с нами на контакт не идет, в компанию с заявлением о перезаключении договора на другой тариф не пришел.

К слову, зимой такой дом потребляет в два раза больше электроэнергии, чем аналогичный соседний. Разница еще и в том, что этот процесс постоянен. Сверхмощное компьютерное оборудование трудится над созданием криптовалюты 24 часа в сутки груглогодично.

- Постоянно потребляется разрешенная нагрузка, но не превышается. В этом доме - 45 киловатт, по три ввода на 15 каждый, - говорит специалист.

Добавлять разрешенную мощность сельчанину никто не запрещает. Законодательно это разрешено. Хотя всем понятно, что 45 киловатт - это уже микрозавод. Для обычного дома достаточно 15.

Взрывной рост потребления электроэнергии

Едем по второму в Хомутово, только в самом центре деревни. На жителя пожаловались соседи. Люди устали от постоянного шума. Дело по этому объекту сейчас рассматривается в суде. Здесь криптоферма расположена в контейнере, огороженным забором. Невооруженным глазом видно, как над сооружением плавится воздух.

- Владелец участка замаскировал свою деятельность под сушку - установил тэновые нагреватели, «бросил» дерево, а по факту мы видим, что к нему даже не подобраться, нет подъезда, - поясняет инженер-инспектор.

Вычисляют добытчиков цифровых денег, в том числе, и по расходу электроэнергии. Если он резко вырос, то это, как минимум, повод для проверки оборудования.

- Если мы посмотрим статистику, то уровень потребления электроэнергии населением Иркутской области увеличивается на 3 - 4% в год, - комментирует заместитель директора по работе с населением «Иркутскэнергосбыта» Наталья Соковикова. - Количество новых присоединений растет на столько же. Что показал 2021 год? Число новых лицевых счетов выросло на 3%, а электроэнергии по тарифу для населения стали потреблять на 18% больше! А в некоторых населенных пунктах, как Грановщина или Хомутово, на 50%.

В 2021 году специалисты «Иркутскэнергосбыта» выявили 1200 точек, где жители занимаются майнингом. И лишь очень немногие после уведомления энергетиков пошли на перезаключение договора на коммерческий тариф. Сегодня он составляет 3 рубля 44 копейки за 1 кВт.ч. Еще часть таких предпринимателей ушла из теневого бизнеса в легальный. Теперь добывают криптовалюту на специально созданных площадках в разных городах и районах региона - Иркутске, Братске, Усолье-Сибирском. Опять же по специальному тарифу, который значительно выше, чем для населения.

- Сегодня в судах находится 137 дел на общую сумму 62 миллиона рублей. Это та сумма, на которую майнеры потребили электроэнергии в коммерческих целях, прикрываясь тарифом для населения (с момента обнаружения), - приводит данные Наталья Соковикова. - По 19 делам на сумму 21 миллион вынесено положительное решение в пользу «Иркутскэнергосбыта». Остальные дела еще на рассмотрении, так как дело это небыстрое.

Еще одна тенденция - майнят уже не только в частных домах, но в многоквартирных. Например, на балконах. На горячую линию компании все чаще поступают звонки с жалобами на гул, шум и вибрацию, которая мешает соседям таких квартир.

Дифференцированный тариф

- Мы принимаем разные меры борьбы с серыми майнерами. Допустим, устанавливаем интеллектуальные приборы учета, которые фиксируют уровень нагрузки и потребления электроэнергии. В частных домах выдаем пульты, при превышении мощности происходит автоматическое отключение. Тщательно изучаем динамику потребления. Обращаемся в суды. Но чтобы приостановить взрывной рост этого нелегального бизнеса, необходимы более существенные методы. По нашему мнению, изменить ситуацию может введение дифференцированных тарифов, - говорит Наталья Соковикова.

Суть в следующем: потребил выше нормы - заплати больше. Например, для частного дома зимой достаточно 6 тысяч киловатт-часов в месяц. Если же цифры выше, то владелец должен оплатить за электроэнергию по большей стоимости. Кстати, такой механизм действует в нескольких регионах страны.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев направил письмо в Министерство энергетики РФ с описанием сложившейся ситуации и предложением ввести дифференцированный тариф для предпринимателей, которые занимаются майнингом. Правительство РФ приняло решение запустить реформу тарифов на электроэнергию для населения - регионы сами будут устанавливать минимальный объем потребления, который можно получить по льготному тарифу. Разработкой методики займется федеральная антимонопольная служба.

Еще один пробел в законодательстве, на который указывают энергетики, - отсутствие ограничений на выделение разрешенной мощности. Любой, по сути, может купить и установить мощность маленького завода, при этом заплатить по обычному тарифу. Таким образом, сети требуют модернизации и быстрее изнашиваются, а средств на ремонт и восстановление у сетевых компаний больше не становится.

ВАЖНО!

Упорядочение деятельности криптовалютчиков необходимо и в разрезе пожарной безопасности. Нередкими стали возгорания на таких объектах. Так, в ночь на 18 января загорелось помещение в Ангарске, где размещалась майнинговая ферма. По данным регионального МЧС, с начала года в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском из-за превышения мощности при работе энергоемкого майнингового оборудования произошло уже более 10 пожаров

ФОТО: пресс-служба Иркутскэнергосбыта.

КОНКРЕТНО

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