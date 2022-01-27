«Любим сами, делаем для вас!»: как торговая марка «Марчук» производит мясные полуфабрикаты.

Традиционный фотоконкурс «Комсомолки» под названием «Леди в погонах» нынче активно поддерживают местные производители. Рассказываем об одном из наших партнеров - торговой марке «Марчук», который изготавливает натуральные мясные полуфабрикаты.

Позы, пельмени, манты, колдуны, фрикадельки, котлеты и шашлыки давно покорили покупателей в Иркутской области, Бурятии и Забайкалье. И неудивительно! Продукты бренда вкусные, быстро готовятся и отлично подходят не только для семейных обедов и ужинов, но и для праздничного застолья. Производитель отвечает за качество: весь производственный цикл лично контролирует директор компании Любовь Марчук.

Любовь Марчук, директор торгово-производственной компании «Марчук».

- Каждое утро прихожу в цех, чтобы попробовать наши пельмени, позы, вареники, - говорит Любовь Марчук. - С удовольствием угощаю ими родных и близких. Неслучайно наш девиз звучит так: «Любим сами, делаем для вас!»

В составе продукции - отборное свежее мясо из фермерских хозяйств Аларского района. Овощи и яйца тоже местные, из родного региона. Цены доступные, что немаловажно. И выбор огромный - более 500 наименований. Причем это не только мясные полуфабрикаты, но еще и хлеб, выпечка, сладости, готовые вторые блюда и салаты.

В составе продукции торговой марки «Марчук» - отборное свежее мясо из фермерских хозяйств Аларского района.

Бренд быстро развивается и ориентируется на тренды. В моде полезное питание - и вот для девушек, следящих за фигурой, здесь разрабатывают рецепт легких фитнес-вареников с начинкой из курицы и капусты. Из-за нехватки времени многие полюбили доставку - и торговая марка «Марчук» готова привозить на дом понравившиеся блюда - только разогрей!

- Стремимся радовать покупателей новинками. Вареники с мясом, пикантные котлеты, вкусные бифштексы, - чего только не придумали за последнее время! - рассказывает Любовь Марчук. - Еще в планах запустить продукцию для диабетиков - без соли, перца и специй. А чтобы дальше повышать качество, регулярно модернизируем оборудование. Недавно обновили мясной, хлебный и кондитерский цеха.

Производство находится в Ангарске. Здесь, к слову, можно попробовать продукцию компании во время дегустаций. Даты указывают на сайте торгово-производственной компании «Марчук»

КОНКРЕТНО

Где найти продукцию

Товары торговой марки «Марчук» представлены в магазинах «СМС», «Слата», «Маяк», «Хлеб-Соль», торговых сетях «Абсолют», «Пятерочка», «Вишенка», «Аппетит».

Купить продукцию также можно в двух торговых точках в Ангарске: улица Ленина, 45, рынок «Шанхай-молл», место № 8Б; и 81 квартал, дом 3, ТК «Центр», торговое место № 14.

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