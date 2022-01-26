Леонид Фролов:Иркутский район вступил в 2022 год с большими планами

Леонид Фролов рассказал, чем ознаменуется для района юбилейный 85-й год. Фото: Андрей ФЕДОРОВ

Население Иркутского района стабильно увеличивается: если в начале 2021-го здесь жили 139 320 человек, то к октябрю уже 141 108! Сюда охотно переезжают целыми семьями, во многом благодаря близости к областному центру и доступным ценам на недвижимость. Особенно активно заселяются в новые дома в Марковском, Уриковском и Хомутовском муниципальных образованиях. Важнейшая задача для местной власти - обеспечить инфраструктуру, чтобы поспевала за стремительной застройкой территорий.

Мэр Иркутского района Леонид Фролов рассказал о вызовах, с которыми сталкиваются в районе, о реализованных проектах и планах на 2022 - 2024 годы.

Леонид Фролов рассказал, чем ознаменуется для района юбилейный 85-й год. Фото: Андрей ФЕДОРОВ

Потребность в школах и садах растет

В какой детсад или школу отправить ребенка, - один из первоочередных вопросов для местных жителей. Только за последние три года в Иркутском районе стало на 5284 ученика больше.

В предыдущие годы на территории открыли 16 детских садов и четыре школы. Тем не менее очереди сохраняются: по данным на 1 декабря 2021-го, приема ожидали 5194 ребенка.

- Эту боль знают все. Я озвучиваю это на совещаниях регсовета, правительства региона. Учителя приходят на работу в 8 утра и уходят в 8 - 9 вечера. Нагрузка колоссальная, детям приходится учиться в две смены с подсменком. Водителям школьных автобусов тоже непросто: 140 машин развозят около 11 тысяч ребят на уроки в соседние деревни и села, - рассказывает Леонид Фролов.

Особенно сложная ситуация в Марковском, Молодежном, Уриковском и Хомутовском муниципальных образованиях - как раз там, где активно идет застройка. Районная администрация ежегодно подает в региональное правительство заявки на субсидии, чтобы возводить социальные учреждения, и находит поддержку у губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

Открыла свои двери Марковская школа №2 в ЖК Юго-Западный (Луговое)

Где строятся образовательные учреждения

- Наконец-то у нас есть новая школа со спортзалом и мастерской! И садик там же! Детки довольны. Спасибо! - радуются жители поселка Большое Голоустное.

Для них 2022 год начался с большого праздника - ребята пошли в современную школу-сад, построенную всего за пять месяцев на месте сгоревшего учреждения. Для учеников здесь 90 мест, для дошколят - 20. Здание светлое и просторное, стены украшены сюжетами из бурятских легенд и сказок. Есть кабинеты, библиотека, мастерская, помещения для кружков, спортзал с раздевалками и душевыми, актовый зал, пищеблок полного цикла, медкабинеты, а в детсаду - игровая, спальня, спортивный и музыкальный залы, кабинеты логопеда и психолога.

Новая школа в Большом Голоустном открылась после новогодних праздников. Фото: Андрей Семакин.

С нетерпением ждут новую школу и в Грановщине. Здание, рассчитанное на 725 мест, уже достроили, а открыть планируют 1 сентября. Еще одна радостная новость - в мае должен распахнуть двери садик в поселке Большая Речка.

- Очень на это надеемся, - говорит местная жительница Виктория. - Ребенку в августе будет четыре года, а мы ни разу не были в саду. Возить в Листвянку, как это делают другие родители, возможности нет.

Построен детский сад в деревне Ревякина. Фото: предоставлено пресс-службой Иркутского района.

В других деревнях и селах семьям с детьми тоже станет комфортнее. Планы на 2022 - 2024 годы у администрации Иркутского района большие. Вот только часть из них: возводить начальные школы и садики в Горяшина и Сосновом Бору, детсады в Усть-Куде, Новолисихе, Столбова, Карлуке, в микрорайоне Березовом и ЖК «Луговое»; школы намерены построить в Хомутово (Западный), Оёке, микрорайоне Березовом, Новолисихе, а в Молодежном, Тихоновой Пади и Худякова собираются выкупить здания для дошкольных учреждений.

Активно ведется и капремонт. Например, в Урике уже закончили 1-й этап обновления здания начальной школы.

Поддержка малокомплектных школ

Деревни живут, пока в них есть школы.

- Поэтому моя принципиальная позиция - сохранять и развивать малокомплектные школы. Они должны быть благоустроены, иметь пищеблок, - подчеркивает Леонид Фролов. - Таких учреждений в нашем районе 16, в них учится 751 ребенок. Необходимо, чтобы дети получали образование в комфортных условиях.

Уже капитально отремонтировали Галкинскую и Усть-Балейскую школы, в шести малокомплектных учреждениях установили модульные пищеблоки с оборудованием, инвентарем, посудой и мебелью, а в 10 таких школах появилась новая электронно-вычислительная техника (моноблоки).

Развитие здравоохранения, спорта и культуры

- Строительство и ремонт соцобъектов - одно из важнейших направлений нашей работы, - отмечает мэр района Леонид Фролов. - Так, благодаря областному минздраву сейчас возводятся ФАПы в Большом Голоустном, Патронах, Зыкова, Максимовщине, Жердовке, Ширяева, Лыловщине, амбулатория в Карлуке. Учреждения оснастят современным оборудованием.

Далее. Иркутский район славится спортивными достижениями. В районе многое делается для развития массового спорта. Местные жители участвуют и побеждают в областных и всероссийских соревнованиях. Для создания условий строятся современные спорткомплексы - один из таких в прошлом году открылся в Урике. В этом году продолжится строительство ФОКов в Карлуке и Плишкино. В планах на ближайшие два-три года - начать возведение физкультурно-оздоровительного комплекса и ледового дворца в Хомутово, спорткомплексов в Дзержинске и Усть-Куде.

Не менее важны и дома культуры. В деревнях это зачастую единственное место, где можно провести досуг, заняться творчеством, отметить праздники. Поэтому открытие новых ДК и клубов - всегда большая радость. Их собираются строить в Максимовщине, Карлуке, Горячем Ключе, Тихоновой Пади и Баруе. А в Хомутово помимо ДК намерены создать Центр культурного развития, куда войдут детская школа искусств и районная библиотека.

Как снижают нагрузки на электросети

В 2021 году отрыта новая электроподстанция «Столбово». Фото: предоставлено пресс-службой Иркутского района.

Многие частные дома, недавно построенные в Иркутском районе, обогреваются только за счет электричества, поэтому в холодное время года нередко из-за перегрузки сетей случается отключение света. Энергетики этот вопрос решают заранее. Прошлым летом заменили 22 км кабельных сетей и 15 км воздушных линий, ремонтировали сети, ставили новые трансформаторные подстанции, - например, в деревне Столбова, чтобы уменьшить нагрузку на линии по Александровскому тракту. Надо отметить, что это дало результат - нынешней зимой длительных отключений электроэнергии в районе не происходило.

Кроме того, готовится к запуску новая подстанция «Зеленый берег» (Мельничный тракт) и строится подстанция «Светлячки» для СНТ по Голоустненскому тракту, что поможет развитию территории.

Пожарная безопасность

В новогодние праздники областное ГУ МЧС фиксировало рост пожаров: то проводку замкнет, то электрооборудование вспыхнет. Трагедии, увы, случались и в Иркутском районе. Для предотвращения ЧП здесь с 2017 года устанавливают датчики автономного пожарного извещения в домах пенсионеров, инвалидов, многодетных, малообеспеченных семей, состоящих на различных учетах. Датчики уже имеются во всех семьях «группы риска», но работу планируют продолжить и в 2022 году.

Добавим, что в деревнях и селах сформированы добровольные пожарные дружины. В перспективе предусмотрено строительство трех пожарных депо в Оёке, Грановщине и Максимовщине.

Чистая вода для всех

Еще одна важная задача для Иркутского района - обеспечить жителей чистой водой. В этом году планируют начать строительство магистрального водовода в Сосновом Бору, продолжат обустраивать централизованные сети в Пивоварихе. До Хомутово намерены строить водовод и канализационный коллектор. Помимо этого разрабатывается проект сетей в Новолисихе, Горячем Ключе, Карлуке, Оёке. Деньги выделяются из бюджетов разных уровней, в том числе по федеральной программе «Чистая вода».

в 2021 году сдан мост через реку Куда в Хомутово. Фото: предоставлено пресс-службой Иркутского района.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

- В 2022 год мы вступили с большими планами, - подводит итог Леонид Фролов. - Для Иркутского района этот год юбилейный - 85 лет со дня основания. Конечно, он ознаменуется строительством и открытием новых соцобъектов, обустройством общественных территорий, добрыми акциями, но главное - мы отметим людей, которые трудятся на благо территории, прославляют ее в области и стране. Территория имеет огромный потенциал, и именно при участии местных жителей, а также при тесном взаимодействии с региональной и федеральной властями нам удается воплотить все задуманное.

P.S. Проект, посвященный жителям Иркутского района, скоро будет запущен на страницах «Комсомольской правды».

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