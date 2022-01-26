В Усть-Илимске все еще оправляются от новогоднего мусорного коллапса. Фото: Антон АНЧУТИН/«Усть-Илимск24»

Пока в новогодние праздники россияне обсуждали в Сети мусорный коллапс в Санкт-Петербурге, жители Усть-Илимска наблюдали похожую ситуацию в своем городе. Конечно, масштабы несравнимы, но, согласитесь, приятного в переполненных помойках мало. Особенно, когда такие места становятся центром притяжения для бродячих животных.

Выходные дни давно закончились, люди вернулись к трудовым будням, а кучи отходов на контейнерных площадках только росли и превращали дворы на левом берегу в настоящие свалки. Так почему мусор не вывозят? В администрацию Усть-Илимска стали поступать многочисленные жалобы от жителей.

Оказалось, что причиной перебоев стал коронавирус. Большая часть водителей мусоровозов разом ушли на больничный и выходить на работу было просто некому.

- Для решения ситуации привлекли водителей, работающих в правобережье, - рассказал начальник департамента жилищной политики и городского хозяйства администрации Усть-Илимска Антон Байбородин.

Это помогло разгрузить жилые дворы от залежей мусора. После личной встречи региональный оператор по обращению с ТКО пообещал, что проблема вскоре будет решена и техника снова выйдет на маршрут по привычному графику.

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Снег тоже надо убирать

Не успели в Усть-Илимске разобраться с мусорной проблемой, как возникла новая - и снова жалобы жителей, на этот раз по поводу уборки снега, вернее, по ее отсутствию. Благодаря обильному снегопаду тротуары и пешеходные дорожки вблизи домов стали больше похожи на полосу препятствий.

- Из подъезда не выйдешь! - возмущается жительница Усть-Илимска Ольга. - Пешеходка под снегом. За счет этого расширилась проезжая часть. Ходить скользко и опасно!

Негодуют и водители, мол, на парковочное место во дворе на машине меньше джипа заехать невозможно. За ответом администрация города обратилась к коммунальщикам, и здесь все оказалось не так гладко. Руководство управляющей компании, обслуживающей около 300 домов, объяснило, что у них возникли сложности с подрядчиком. Какие именно, в организации не уточнили, но из-за этого пришлось сдвинуть сроки уборки.

- Планируется, что дворы 3-го и 4-го микрорайонов очистят от снега в конце января - начале февраля, - сообщили корреспонденту «КП» - Иркутск» в администрации.