К рекультивации промплощадки «Усольехимпрома» приступят в 2022 году Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В этом году начнется рекультивация площадки «Усольехимпрома», известного как «сибирский Чернобыль». Работы пройдут на основных объектах накопленного вреда. Это территории производства, шламонакопители, свалка твердых коммунальных отходов, а также иловые карты комплекса очистных сооружений.Всего на это уйдет два года. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Усолья-Сибирского.

- Мы все помним, как проблема небольшого города приобрела федеральный масштаб, - отметил мэр Усолья-Сибирского Максим Торопкин. - В прошлом году благодаря ликвидации наиболее опасных объектов удалось снять угрозу экологического бедствия. Но многое еще предстоит. В перспективе здесь появится центр зеленой химии, где разместятся современные экологичные производства.

Федеральный экологический оператор разработал и сдал проектную документацию на рекультивацию территории опасного объекта. Следующий этап – общественные обсуждения и госэкспертизы. Только после этого можно будет приступить к работам.

До 2024 года здесь планируется восстановить более 600 гектаров промышленной площадки, пропитанной вредными веществами.

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