Сейсмостойкую многоэтажку планируют построить в Усолье-Сибирском взамен аварийных домов. Фото: правительство Иркутской области

Дома 335-й серии – проблема актуальная для всего Приангарья. Жить в них просто опасно, особенно учитывая ставшие обыденностью для региона землетрясения. Помимо того, что это жилье не отвечает современным нормам сейсмостойкости, большая его часть уже исчерпала свой ресурс. Аварийные дома, находящиеся в наиболее критическом состоянии, наконец планируют расселить в Усолье-Сибирском. Речь идет о двух четырехэтажках по адресам улица Ватутина 2 и 4. Но не все так просто.

Поскольку непригодными для жизни старые дома были признаны после 1 января 2017 года, по традиционной федеральной программе переселить жильцов можно было бы лишь после 2025 года. В связи с этим в прошлом году премьер-министру Михаилу Мишустину местные власти направили письмо с просьбой выделить средства резервного фонда правительства России. В ответ на обращение в Минстрое России тогда объяснили, что необходима проектная документация и поручение председателя правительства. В этом случае деньги на строительство нового жилья могут быть выделены. Говоря о сроках переселения, в администрации города называют 2022 год, однако сегодня подготовка к строительству восьмиэтажки только на этапе проекта.

- Готовить документацию на строительство сейсмостойкой восьмиэтажки начали осенью, - рассказали в администрации города. –И сейчас эта работа на стадии завершения, остается пройти государственную экспертизу.

Тем временем в Иркутской области общая площадь квартир в домах 335-й серии насчитывает 4,5 миллиона квадратных метров. Это 1281 дом, 8 из них признаны аварийными и подлежащими сносу после 1 января 2017 года. При этом расселение всех этих проблемных объектов обойдется региону в 365 миллиардов рублей, что, конечно, сумма баснословная. Как быть в этом случае? Пока планируют только выявлять наиболее проблемные объекты и обращаться за помощью на федеральный уровень, как это происходит в Усолье-Сибирском.