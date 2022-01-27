В Усолье-Сибирском начали раздельный сбор отходов

Такая машина уже курсирует по городу. Фото: «РТ-НЭО Иркутск».

«Спасибо, что сортируете мусор», - машина с такой надписью теперь вывозит отходы из Усолья-Сибирского. Это один из первых городов Иркутской области, где с января 2022 года начали отдельно собирать стекло, пластик и бумагу. Для этого во дворах установили около 50 контейнерных площадок, разместив на них больше 200 цветных баков с пояснениями. Еще столько же купили дополнительно.

Не обошли вниманием и частный сектор, где оборудуют 27 таких точек. Добавим, что специалисты отслеживают наполняемость баков и решают, где нужно установить их дополнительно.

- Процесс сортировки должен быть максимально удобным для местных жителей, - комментирует заместитель мэра города - председатель комитета по городскому хозяйству Лариса Шаипова. - Поэтому в Усолье действует простая четырехконтейнерная система: в синие контейнеры жители складывают бумагу, в оранжевые пластик, в зеленые стекло, а в серые пищевые и смешанные отходы.

А что происходит дальше? За этот процесс отвечает «РТ-НЭО Иркутск».

- Новый мусоровоз уже обслуживает контейнерные площадки, - рассказали в компании. - Он забирает и доставляет картон, пластик и стекло в пункт досортировки. Там отходы разделяют по категориям и отправляют на переработку.

Но стоит закинуть, например, в бак для картона остатки пищи или битое стекло, то не видать этому мусору второй жизни - отправится на обычную свалку. Поэтому нужно не полениться и рассортировать отходы дома, а выбрасывая, внимательно прочитать, какой контейнер для чего предназначен.

- Важно формировать культуру ответственного потребления, - сказали в администрации Усолья-Сибирского. - Уже в 2022 году в Иркутской области будет запущена первая линия мусороперерабатывающего завода мощностью до 600 тысяч тонн отходов в год.

ВАЖНО

Подорожает ли вывоз?

- Служба по тарифам Приангарья анализирует затраты на услугу и назначает ставку. Сейчас перерасчет не предусмотрен. Однако региональный оператор прорабатывает возможность внедрения подобного расчета, считает тариф и готовит свое предложение, - рассказали в «РТ-НЭО Иркутск».

КСТАТИ

Где еще сортируют

Недавно Иркутская область закупила 740 контейнеров для раздельного сбора мусора. Поступили они не только в Усолье-Сибирское, но и в Свирск, Усть-Илимск, Слюдянку, Байкальск, Ангарск, Ушаковское и Чунское муниципальные образования, Ольхонский и Эхирит-Булагатский районы.

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Если появились вопросы, их можно задать специалистам комитета по городскому хозяйству администрации Усолья-Сибирского: 8 (39543) 60-503.