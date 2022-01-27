Уровень безработицы в Усолье-Сибирском снизился до «допандемийного» уровня Фото: Алексей БУЛАТОВ

За 2021 год уровень безработицы в Усолье-Сибирском снизился с 2, 27% до 0,87 по сравнению с прошлым годом. Этот показатель практически такой же, как до пандемии. В целом на протяжении прошлого года центр содействия трудоустройства помог 3756 жителям

- Предприятия города обеспечили горожан 6047 вакансиями в городе и по району. Информацию об этом в центр занятости населения направили около пятисот работодателей. Более половины из всего количества вакансий ориентирована на рабочие кадры, - рассказали в ведомстве.

Кстати, больше всего Усольский район нуждается в сотрудниках в области здравоохранения – врачах, медсестрах, так же кадровый голод ощущается в программистах и инженерах. А самыми популярными профессиями стали бухгалтер, водитель, воспитатель, врач, ветеринарный врач, машинист тяжелой техники, медсестра, музыкальный руководитель, инженер, повар, продавец, слесарь, учитель и преподаватель, электрогазосварщик и электромонтер. Самая оплачиваемая должность – инженер. В среднем его зарплата 35,7 тысяч рублей, а в целом по всем вакансиям – 25,4 тысяч рублей.

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