Иркутск или Пивовариха? Где разместят памятник жертвам политических репрессий. Фото: правительство Приангарья.

Огромный металлический куб-клетка - памятник жертвам политических репрессий - должен был появиться в Иркутске еще в 2020 году. Его планировали разместить в Лисихинском парке, в сквере 300-летия города, но сначала помешала пандемия, а затем местные жители выступили против, и монумент до сих пор не видел света. Почему? И какова его дальнейшая судьба? Разбиралась «Комсомолка».

Итак, проект памятника одобрили давно - в 2016 году. Предложил идею председатель «Общества реабилитированных Иркутской области» Самат Даутов, а автором стал иркутский скульптор, заслуженный художник России Лев Сериков. Отливали монумент на предприятии в Жуковском, в Московской области. Но так и не установили.

- В октябре прошлого года иркутяне собрали около 300 подписей за перенос памятника, - рассказывает начальник управления реализации общественных инициатив администрации города Александра Егорова. - В обращении на имя губернатора региона они высказали мнение, что целесообразнее разместить скульптуру в Пивоварихе.

И свою позицию горожане подробно объяснили. Про Лисихинский парк они написали так:

«Это одна из немногочисленных зеленых общественных территорий в Октябрьском округе города. Сквер заложили в 1986 году, а в 2020-м его полностью реконструировали: появился детский городок, установлено освещение и цветная подсветка, дорожки, скамейки. Сейчас здесь комфортно и безопасно гулять с детьми, проводить время с пожилыми родителями».

Далее, подчеркнув, что с безмерным уважением относятся ко всем пострадавшим от политических репрессий, чтят их память и соболезнуют семьям, которых коснулась эта страшная беда, авторы обращения попросили обратить внимание - появление в зоне семейного отдыха этого мемориала настраивает совсем на другой лад.

«Мимо такого памятника не прогуляться с приподнятым настроением. Неправильным станет здесь веселье детей, их игры. Мемориал таким мрачным событиям, как политические репрессии, с нашей точки зрения, должен располагаться в местах, соответствующих характеру и тематике событий».

Пивовариха, на их взгляд, как раз подходит. Дело в том, что рядом с этим поселком в 1989 году впервые в России обнаружили подобное захоронение. В прошлом году здесь реконструировали мемориал: установили звонницу, стенды с исторической справкой и шесть стен памяти, где увековечили фамилии расстрелянных в Приангарье в годы массовых политических репрессий. Как следует из архивов ФСБ, жертв было около 15 тысяч, но удалось установить только 12,5 тысяч фамилий. Родственники этих людей и попросили о восстановлении комплекса.

Услышали местных жителей и в случае с памятником-кубом. Ставить его в Лисихинском парке не стали, но для размещения в Пивоварихе понадобится время, ведь нужно органично вписать памятник в существующий мемориальный комплекс. К решению вопроса подключилась и городская администрация, и правительство области, и общественность. Была создана рабочая группа с участием Службы по охране памятников Иркутской области.

- Обсуждения ведутся. Как долго они продлятся, и когда скульптура будет установлена, пока неизвестно, - рассказали «КП»-Иркутск. - Однако совершенно ясно, что появление памятника в Лисихинском парке противоречит федеральной Концепции по сохранению памяти жертв политических репрессий. В ней указано, что мемориалы, увековечивающие память жертв политических репрессий, должны размещаться в местах их массовых захоронений, а на территории Лисихинского парка таковых нет.

КСТАТИ

Уважаемые читатели, а как вы считаете, где нужно разместить памятник - в Лисихинском парке в Иркутске или в поселке Пивовариха? Обязательно поделитесь с нами мнением! Ждем отклика по в WhatsApp, Viber, Telegram).

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