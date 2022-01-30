Синоптики рассказали, когда суровые морозы отступят от Иркутска

31 января в Иркутской области ожидаются морозы до -40 градусов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Приангарье установились привычные январские морозы. Столбик термометра местами по области стабильно показывает до – 35 градусов. В Иркутске температура днем держится на уровне -15 градусов, а ночью падает до суровых -27. Холода в регион занес азиатский циклон, говорят метеорологи. А как скоро они отступят?

- До середины следующей недели потепления ждать не стоит, - рассказала корреспонденту «КП»-Иркутск» замначальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. – Благодаря циклону в регионе установилась характерная для января погода: ясное небо и как следствие низкие температуры.

Так, в понедельник, 31 января в Приангарье ожидается небольшой снег и переменный ветер 2-7 м/с. Днем воздух прогреется до -13,-18 градусов, однако при облачной погоде может похолодать до -28. Ночью же столбик термометра продолжит показывать -25, -30 градусов, а при прояснении может жахнуть все -40.

Первые февральские деньки в Иркутске пройдут примерно одинаково: днем -11, -13 градусов, ночью -21, -23, а в течение дня улицы припорошит снежок. К концу недели картина начнет меняться и столбик термометра медленно, но уверенно поползет вверх. 4 февраля, в пятницу, потеплеет до -10, ночью до -19. Ближе к вечеру ожидается снегопад. На выходные можно смело планировать прогулки и активный отдых, так как 5 февраля синоптики обещают жителям Иркутска -8 градусов днем и 16 ночью. Сопровождать все будет небольшой снег.

На севере региона дни с 1 по 3 февраля также будут морозными: днем воздух будет прогреваться до - 23, -26 градусов, а ночью термометр снова покажет -33, -35. Однако, как и в областном центре, в пятницу станет чуть теплее – 22 градуса днем и -28 ночью.