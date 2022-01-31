350 бродячих собак отловят в Черемхово в этом году Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жутких новостей о том, как собаки нападают на прохожих, в последние дни предостаточно. Власти решают, как забирать псов с улиц активнее и стоит ли вообще выпускать потом обратно? План по отлову четвероногих на 2022 год готов уже и в Черемхово: в приюты попадут около 350 бродяжек.

- Специализированное предприятие начтет работу по отлову бродячих собак в середине февраля, после завершения конкурсных процедур, - сообщила главный специалист по экологии отдела ЖКХ, транспорта и связи администрации Черемхово Альбина Голева. - На эти полномочия из областного бюджета город получил 5,6 млн рублей.

Схема остается прежней. Бездомных собак садят на 10-дневный карантин, ветеринары их осматривают и вакцинируют. Затем четвероногие 20 дней содержатся в спецприемнике, и если объявляются хозяева, то забирают их домой, а если нет - после стерилизации собак снова возвращают на улицу, где отловили.

- По словам Альбины Голевой, беспризорных псов и их нападений на людей становится больше в том числе и потому, что жители иногда прикармливают собак вблизи домов, - добавили в администрации города.

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Заявку от отлов бездомных псов можно подать в администрацию Черемхово по телефону: 8(39546) 504-87.