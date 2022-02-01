Уйти на пенсию и переехать в Иркутск: такая идея привлекает 13% людей в возрасте. Фото: Евгения ГУСЕВА

Всего лишь девять городов России назвали жители страны в качестве тех, где бы они хотели жить на пенсии. В основном, конечно, всех притягивает столица – да, шуму много и суеты, зато все возможности для работы и отличная медицина. И вообще – условия. За Москву «проголосовали» 27%. В тройку попали также Сочи, Краснодар и Ялта – ну, тут по понятным причинам. Море, тепло, солнце, прогулки по берегу.

- Две трети жителей России (67%) готовы к переезду в другой город после выхода на пенсию, - уточняют аналитики Работы.ру. –Кроме перечисленных городов, среди самых популярных Санкт-Петербург и Калининград.

Можно сказать – на этом все. Потому что «барьер» в 10% по популярности преодолели еще только три города – Екатеринбург и два сибирских – Иркутск ( 13%) и Новосибирск (11%). Многим покажется удивительным, но даже столица Сибири уступила по притягательности нашему небольшому городу. И, кстати, уют и неторопливость старого города имеют тут решающее значение. А еще – близость к Байкалу. Впрочем, накануне пенсии люди становятся прагматичнее.

- Так, 38% участников исследования ценят Иркутск за возможности продолжения работы, 35% — за низкий уровень стресса и суеты, а 34% — за хорошие условия для жизни с семьей, - отмечается в исследовании. – А, скажем, в Новосибирске на первый план выходит близость к родным и друзьям.

- Участники исследования отмечают один из важных факторов при выборе города для жизни на пенсии — возможность продолжать трудовую деятельность, -отмечает и директор по региональному развитию сервиса Работа.ру Анна Хвостова. – Это в том числе подтверждается нашим недавним опросом: 61% респондентов после достижения пенсионного возраста планируют продолжить работать или подрабатывать.

Это так и есть. Прожить на пенсию сложно и люди ищут работу. Любопытные данные приводит статистика – в Иркутске ищут ( и находят!) себе предназначение не только предпенсионеры, которым приходится тратить на поиск подходящей вакансии по 7 месяцев, но и те, кто старше 70 лет. А все потому что не хватает сотрудников и со временем будет не хватать еще больше. Так что те, кто собрался продать свое жилье и переехать в наш город, в принципе правы. Например, востребованы врачи и учителя. И вот, будучи уже на заслуженном отдыхе, каждый пятый продолжает трудиться. А 4, 5 % еще и меняют место! В то же время им идут на уступки по части продолжительности дня – после 60 лет в среднем нагрузка снижается на 5, 5 часов в неделю ( но все же больше, чем молодежь!) а после 70 лет – почти вполовину.

- Мужчины в возрасте 61+ чаще всего претендуют на вакансии в производстве и сельском хозяйстве (16%), строительстве (13%) и в качестве самого разного административного персонала (10%), - отмечают аналитики HeadHunter. – А дамы старше 56 лет – в бухгалтериях (16%), магазинах (9%) и в качестве все тех же администраторов.

При этом все они уже отлично владеют ПК, современными программами и имеют грамотную речь. И, отметим, в регионе как раз острый дефицит кадров на стройках и производстве, в медицине и образовании, нужен рабочий персонал, здесь конкуренции нет в принципе. Так что удивительного в том, что к нам поедут не только ради Байкала, но и ради заработка, видимо, нет.