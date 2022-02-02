Как будет развиваться «Слата» и «ХлебСоль» в 2022 году

Ярослав Шиллер, исполнительный директор торговых сетей «Слата» и «ХлебСоль». Фото ООО «Маяк».

ГК «Слата» удалось в прошлом году выполнить план по открытию дискаунтеров «ХлебСоль» и запустить тестовые магазины «Мини» в формате convenience store в Иркутске. Об итогах и планах на 2022 год рассказал исполнительный директор торговых сетей «Слата» и «ХлебСоль» Ярослав Шиллер.

- Компания 20 лет развивает формат супермаркетов «Слата», но решение семь лет назад по созданию сети дискаунтеров «ХлебСоль» было как нельзя кстати, - подчеркнул Ярослав Шиллер. - Уже тогда, в 2014 году, мы заходили на очередной виток спада экономики и роста цен, а пандемия второй год стимулирует ритейл активно развивать дискаунтеры. И волна будет только нарастать, потому как именно этот формат сейчас показывает устойчивые показатели по посещаемости и продажам. Последние три года мы старательно насыщали дискаунтерами Иркутскую область и Забайкальский край. В 2021 году мы приросли еще на 20%. Сегодня сеть «ХлебСоль» представлена 286 универсамами в 55 населенных пунктах.

Осенью 2021 года компания запустила в тестовом режиме новый формат магазина «МИНИ» - convenience store. Площадь такого магазина - около 100 кв. м., ассортимент небольшой, около 1000 товарных позиций, способный закрыть все базовые потребности.

Экономичные дискаунтеры «ХлебСоль» появились 7 лет назад. Фото ООО «Маяк».

- Далее мы будем улучшать сервисы, качество обслуживания, расширять торговые предложения, искать то, что нужно именно нашему покупателю. К примеру, два года назад мы стали тестировать проект «Местные производители» в сети супермаркетов «Слата», который показал нам, что это та ниша, которую в нашем регионе можно и нужно развивать, - сказал Ярослав Шиллер. - Мы выстраиваем взаимовыгодное сотрудничество: для малого бизнеса - это помощь в развитии, шанс стать узнаваемыми и востребованными, а для покупателей - широкий выбор качественных местных товаров.

Важно, что региональный ритейлер облегчил условия для вхождения в сеть. Например, можно начать поставку всего с одного-двух магазинов. Кроме того, компаниям помогают с проверкой качества товаров и продвижением (подробнее с предложениями можно ознакомиться здесь: www.slata-mestnye.com).

Супермаркеты «Слата» уже 20 лет обеспечивают всем необходимым жителей Иркутской области. Фото ООО «Маяк».

- Если говорить об экономической эффективности, то отмечу, что многие годы менеджеры учились правильному управлению цепочками поставок в сети, формированию минимального товарного запаса, правильной и быстрой оборачиваемости и так далее, - отметил исполнительный директор торговых сетей «Слата» и «ХлебСоль». - Сейчас, в ситуации ограниченных и сдерживающих условий пандемии, когда товара может просто не быть, нужно думать по-другому. Ритейлу приходится формировать длинные запасы товара. Разорванные цепочки поставок и те проблемы, которые сейчас сложились у производителей, - это удорожание сырьевой и кормовой баз, существенный рост цены на тару и упаковку, транспортные расходы и иные факторы, - все это привело к ощутимому удорожанию конечного продукта.

- Мы работаем для покупателя, поэтому стремимся использовать любую возможность, чтобы сдерживать рост цен, сохраняя привычные для клиентов услуги и сервисы, - подчеркнул Ярослав Шиллер. - Если говорить в целом о планах компании «Слата» на 2022 год, то после активной политики развития сети дискаунтеров «ХлебСоль» в Иркутской области и Забайкалье (а это +20% прироста год к году), мы приняли решение, направленное в первую очередь на улучшение эффективности бизнеса в операционных, логистических и коммерческих процессах. Для покупателя это улучшение обслуживания, внедрение дополнительных сервисов, расширение акций и предложений.