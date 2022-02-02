Стало известно, когда на Олимпиаде в Пекине выступят саночники из Братска Павличенко и Горбацевич

Семен Павличенко и Александр Горбацевич. Фото: федерация санного спорта России.

Уже через два дня стартует главное событие года в мире спорта – зимняя Олимпиада 2022 в Пекине. И жителям Иркутской области есть за кого персонально поболеть на Играх. В Пекине выступят саночники из Братска 30-летний Семен Павличенко и 27-летний Александр Горбацевич. А также хоккеист из Ангарска Дмитрий Воронков. Первыми на старт выйдут как раз саночники. Знакомим вас с расписанием их выступлений.

Итак, в санном спорте будет разыграно двенадцать медалей. В программу войдет по 4 заезда для каждой из дисциплин, по 2 ежедневно. Мужчины выйдут на старт 5 и 6 февраля. Победители и призеры определяться 6 февраля после четвертого заезда. Какое место займут Семен Павличенко и Александр Горбацевич мы узнаем в 21.35 по иркутскому времени. Ну а 10 февраля ярким финалом соревнований саночников в Китае станет командная эстафета. Возможно, в ней также выступят Семен, либо Александр.

К слову, для Александра Горбацевича это будет первая Олимпиада в карьере, а вот Семен Павличенко выступал уже на двух Олимийских играх: в 2014-м в Сочи, где он стал 5-м, и на Олимпиаде в Пхенчхане в 2018-м году, где он финишировал лишь 14-м. Напомним, что Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

КОНКРЕТНО

Расписание выступлений саночников из Иркутской области

5 февраля:

19.10 –первый заезд

20.50 –второй заезд (время по Иркутску)

6 февраля

19.30 – третий заезд

21.15 – четвертый заезд

10 февраля

21.30 – командная эстафета

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бабушка саночника из Братска Семена Павличенко об участии внука в Олимпиаде 2022: «Сема уже старенький, пора брать медаль Игр!» (Подробности)

Братчанин Семен Павличенко вошел в тройку сильнейших саночников мира (Подробности)

Лучший саночник мира Семен Павличенко в отпуске стал полировщиком автомобилей (Подробности)