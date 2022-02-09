ИНК определила победителей грантового конкурса «Энергия родной земли». Фото: Пресс-служба ИНК

Иркутская нефтяная компания назвала победителей четвертого грантового конкурса «Энергия родной земли-2021». В этом году поддержку получат восемь проектов из Усть-Кутского, Киренского, Катангского и Нижнеилимского районов.

Чему посвящены проекты? Вопросам образования, экологии и защите животных и окружающей среды, поддержке спорта и культуры, повышению уровня жизни социально незащищенных людей, а также помощи коренным малочисленным северным народам в сохранении их традиций.

В конкурсе участвовали бюджетные, некоммерческие организации и активисты, всего поступило 45 заявок. Победителями стали проекты образовательных учреждений, центров допобразования и помощи детям, спортивных и культурных учреждений.

Фото: Пресс-служба ИНК

Так, в Усть-Кутском районе за счет гранта разработают эко-маршрут на популярную среди местных жителей скалу «Мир» - там обустроят места для отдыха и просветительской работы. Для детей с ограниченными возможностями здоровья, оставшихся без попечения родителей и из неблагополучных семей оборудуют футбольное поле, закупят спортинвентарь и форму. К 60-летию Марковского месторождения откроют выставку фотографий, информационных плакатов и профессиональных комиксов. А еще поддержат проект по оказанию первой помощи для поисково-краеведческих отрядов.

В Киренском районе создадут краеведческое объединение, в Катангском -снимут видеоролики о традиционном образе жизни эвенков, а в Нижнеилимском разработают детскую экологическую тропу.

Фото: Пресс-служба ИНК

- Мы рады, что с каждым годом количество заявок увеличивается, а качество проектов улучшается, - прокомментировала директор департамента по региональной политике и взаимодействию с органами государственной власти Ольга Харина. - В основном, участниками становятся бюджетные учреждения, но мы также с нетерпением ожидаем интереса и со стороны общественных организаций.

Отметим, что Иркутская нефтяная компания традиционно проводит для претендентов на гранты вебинары с участием ведущих экспертов. Они рассказывают, как правильно составлять бюджет проекта и оформлять заявку, что увеличивает шансы победить.

Заявки на следующий грантовый конкурс «Энергия родной земли» начнут принимать осенью этого года. Все подробности об участии, заполнении заявки и критериях оценивания можно почитать на сайте inkgrant.ru.

Фото: Пресс-служба ИНК

СПРАВКА «КП»

С 2019 по 2022 год в конкурсе «Энергия родной земли» участвовали 139 человек. За это время Иркутская нефтяная компания поддержала 25 социальных инициатив.