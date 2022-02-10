Политика Ким Чен Ира и ее секрет успеха

Председатель ГКО КНДР – Ким Чен Ир (1942–2011).

Разрушение социалистического рынка, жесткие затруднения с экономическим делом и продовольствием, вызванные грянувшими подряд катастрофическими стихийными бедствиями, ядерно-военная угроза, санкции и блокада со стороны враждебных сил…

Однако КНДР, преодолев все эти трудности, сотворила чудо – открыла себе широкий простор для построения могучего социалистического государства.

Это чудо было совершено Председателем ГКО КНДР – Ким Чен Иром (1942–2011).

Самый главный секрет успеха политики Ким Чен Ира – в абсолютной поддержке и доверии народа.

В абсолютной поддержке народных масс

Самый главный секрет успеха политики Ким Чен Ира – в абсолютной поддержке и доверии народа.

Еще до того, как он, помогая Президенту Ким Ир Сену (1912–1994) в работе, руководил всеми делами государства, он снискал себе безмерное уважение и почтение со стороны народа, который называл его дорогим руководителем.

Люди всегда твердо верили, что все выдвинутые им линии и политические установки направлены на процветание страны и благо их самих. И в суровые дни, когда встали многочисленные промышленные предприятия и людям пришлось переживать трудности из-за нехватки продовольствия, они неизменно верили, что проводимая им политика сонгун является самой справедливой для защиты страны от угрозы агрессии империалистов, и абсолютно поддерживали ее. Молодежь считала своей наивысшей честью стоять на страже Родины, все – от мала до велика – оказывали помощь Народной Армии и содействовали развитию оборонной промышленности.

Согласно его планам, в стране повсеместно и широко развернулось строительство электростанций малого и среднего масштаба, проложены самотечные оросительные каналы, также проводилась крупномасштабная планировка полей. Надо было нести на спине стройматериалы из-за нехватки машин и других средств, но и в таких трудных условиях были созданы новые современные заводы и фабрики, построены новые дороги.

Ким Чен Ир отвечает на горячее приветствие народа. Июль 1995 г.

Под его руководством корейский народ, наконец, преодолел трудную ситуацию и встретил период нового перелома в построении могучего социалистического государства.

Чувство глубокого доверия и почтения корейцев к Председателю ГКО Ким Чен Иру международное сообщество могло все сильнее ощущать 10 лет назад, когда он ушел из жизни. Весь мир поражен трогательным зрелищем на церемонии прощания с Ким Чен Иром, которая в торжественной обстановке проходила в Пхеньяне, – люди в середине дороги преградили движение машины с его прахом, крича: «Нельзя вам!».

Народноармейцы с честью оправдали доверие своего руководителя.

При опоре на могучую армию

Другой главный секрет успеха кимченирской политики – в незыблемом духе самоотверженной защиты вождя, который проявляют воины Народной Армии, считающейся могучими вооруженными силами мирового уровня.

Враждебные силы не остановились ни перед чем, чтобы задушить социалистическую Корею. Если бы армия не была сильной и не вооружилась незыблемым духом самоотверженной защиты вождя, то они без малейших колебаний развязали бы войну в этой стране, как в Ираке и Афганистане.

Еще до развертывания официальной политической деятельности (начал работу в аппарате ЦК ТПК 19 июня 1964 г.) Ким Чен Ир осуществил свое первое руководство делами революционных вооруженных сил инспекцией гвардейской танковой дивизии КНА 25 августа 1960 года и постоянно уделял большое внимание укреплению мощи армии. Особенно в конце прошлого века, в самые тяжелые годы он проводил самобытную политику сонгун, которая определила армию как главная движущая сила в революции, опора социалистического дела.

Народноармейцы с честью оправдали доверие своего руководителя. Они не только железной стеной стояли на страже страны, чтобы никто не осмелился посягнуть на нее, но и внесли особый вклад в преодоление экономических трудностей и открытие нового периода строительства могучего государства: восприняв приказ вождя, воздвигли крупномасштабную Анбёнскую молодежную ГЭС и другие, множество монументальных творений эпохи, совершили трудовые подвиги на шахтах, рудниках и в деревнях.

Выдающимися политическими способностями и незаурядным искусством руководства

Еще один секрет успеха кимченирской политики – в его выдающихся способностях и незаурядном искусстве руководства как политика.

Ким Чен Ир всегда на научной основе анализировал создавшиеся субъективные и объективные условия, обстановку в стране, ясно намечал линии, чтобы корейский народ неизменно отстаивал социализм и шел по пути к приумножению богатства и могущества страны, к ее процветанию. Он осуществил единодушие и сплоченность вождя, партии и масс для создания прочных собственных сил дела социализма, всегда верил в народ и опирался на силу народных масс в решении всех вопросов. В преодолении всех трудностей он придерживался способа приоритета идей людей и выявления их духовной силы.

На беседе с бывшим маршалом Советского Союза Д.Т. Язовым. Август, 2001 г.

Его выдающиеся политические способности и искусство руководства можно хорошо понять лишь по факту, что КНДР в столь трудное время превратилась в страну, запускающую ИСЗ и обладающую ядерным оружием, – таких стран в мире насчитывается всего несколько.

Его незыблемый дух национальной самостоятельности, большая притягательная сила и горячая любовь к нации привели к проведению первого в истории раскола корейской нации межкорейского саммита и первых переговоров, к принятию Совместной декларации Севера и Юга от 15 июня и Декларации от 4 октября, что вписало блестящую страницу в историю движения нации за воссоединение страны.

Значительно расширились и внешние сношения страны, развились его твердыми самостоятельными позициями и искусной дипломатией. Благодаря его неутомимой внешнеполитической деятельности и дипломатической находчивости статус КНДР значительно повысился на международной арене. Западные страны, которые в прошлом действовали с оглядкой на США, повернулись спиной к этой стране и игнорировали ее, наперебой приступили к установлению и возобновлению дипломатических отношений с КНДР. Американская сеть изоляции и удушения КНДР разбилась вдребезги.

Неслучайно японский видный общественный деятель Вакабаяси Хироси в статье под названием «Выдающийся гигант истории» писал: «Лидер Ким Чен Ир, безусловно, выдающийся гигант истории, ветеран политики в современном мире».