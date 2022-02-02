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Общество2 февраля 2022 6:00

«Боимся отпускать детей на улицу одних»: шелеховчанам не дает спокойно жить свора бродячих собак

Животных начали отлавливать, но проблема пока не решена
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
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Шелеховчанам не дает спокойно жить свора бродячих собак

Шелеховчанам не дает спокойно жить свора бродячих собак

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

- Даже наши соседи, взрослые мужчины, перед тем как выйти со двора, вооружаются палкой, - поделилась с корреспондентом «КП» жительница Шелехова Анастасия. Женщина беспокоится за свою дочь. На 9-летнюю школьницу дважды едва не напала свора собак, которая держит в страхе дома на улицах Озерная и Северная.

- Первый случай произошел, когда дочка шла в школу, второй - когда возвращалась домой из оздоровительного центра, - рассказывает Анастасия. - Псы стаей окружали ребенка, благо, она успевала позвонить мне. Приходилось бежать к ней навстречу с метлой и отгонять животных.

Еще полгода назад, по словам шелеховчанки, собак в их районе было максимум 2 - 3 и соседство с ними никому не мешало. В последнее же время дворняги стали наглее и агрессивнее - легко могут облаять или даже напугать прохожего. Размер стаи за это время увеличился в разы. Местные насчитывают около 13 псов.

- Детей одних на улицу не отпускаем. В школу отвозим на машине и обратно тоже, - признается мама девочки. - Да и сами ребята боятся.

Обеспокоенные родители обратились в администрацию района, чтобы убрать с улиц хвостатую свору. Там ответили, что вопрос вскоре будет решен. Как сообщила корреспонденту «Комсомолки» начальник отдела мобилизационной подготовки, ГО и ЧС Елена Кудренко, контракт с подрядчиком заключен администрацией Шелеховского района с 13 января. За это время служба отловила 50 животных.

- За это время от жителей поступило 50 заявок, на 5 - 7 собак каждая. Часть из них уже исполнена, - рассказала Елена Кудренко. - Сотрудники комитета выезжают с работниками службы по адресам, чтобы проверить, как проводится работа. Что касается улиц Озерная и Северная, накануне здесь отловили 4 собаки.

Чиновники говорят, что в частном секторе проблема с безнадзорными животными зачастую появляется из-за самих жителей. К бродячим собакам прибиваются домашние, которых хозяева отпускают на свободный выгул. Из-за этого своры разрастаются и становятся более опасными.

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