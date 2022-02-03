Реконструкция разрушенного моста через реку Куту началась спустя 8 лет. Фото: администрация Усть-Кута

Гула техники в этом месте ждали очень долго. Даже слишком. Жители Усть-Кута не один год обивали пороги с просьбой восстановить разрушенную ледоходом в 2013-м переправу. Надежды уже не осталось, но спустя 8 лет дело все же сдвинулось с мертвой точки. В декабре 2021 года были проведены торги и заключен контракт с подрядной организацией. На место будущей стройки подтянули технику и заселили небольшой вахтовый поселок.

- На сегодняшний день дорожная служба приступила к очередному этапу: начался демонтаж мостового пролета, разрушенного паводком, - рассказали корреспонденту «КП» - Иркутск» в пресс-службе администрации Усть-Кута. - Уже убраны пешеходные перекрытия. Предварительно были произведены замеры толщины льда.

Сроки работ у подрядчика сжатые - необходимо успеть разобрать разрушенный мост и установить железобетонные опоры до наступления очередного паводка. Однако работы все же на несколько дней заморозили. 25-тонный экскаватор скатился на неокрепший лед реки и провалился. Водитель признался, что вина лежит на нем, мол, не рассчитал уклон. Работнику выписали штраф, а спецтехнику пообещали заменить.

- Произошедшее не повлияет на сроки ведения работ, - заявили в администрации города.

К слову, на реконструкцию моста планируют затратить два года, то есть уже в 2024-му у жителей Усть-Кута должна появиться новая переправа, которая снова соединит поселок Закута и микрорайон Приленский с центральной частью города, где находятся все важные соцобъекты. Сегодня людям приходится терять время на объездной дороге.

Новый мост обещают сделать шире прежнего, а протяженность составит 170 метров. Проезжую часть и подъезды к нему заасфальтируют, установят перила и освещение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Усть-Илимске все еще оправляются от новогоднего мусорного коллапса. Сбой произошел из-за коронавируса. (подробности)

«Боимся отпускать детей на улицу одних»: шелеховчанам не дает спокойно жить свора бродячих собак. Животных начали отлавливать, но проблема пока не решена. (подробности)