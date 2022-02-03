Эксперты рассказали, какие продукты растут в цене в Иркутске. А в Красноярске они еще дороже. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ценники в магазинах переписываются еженедельно. Об этом, конечно, предупреждали, когда говорили, что растет инфляция ( за год в Иркутске она составила 8, 9%), но все равно не по себе. Непривычно. За год, по подсчетам специалистов, больше всего рванула в цене капуста – на 144%, в « тройку призеров» вошли свекла – плюс 46% и картошка – плюс 45%. Дачники порадовались тому, что вырастили неплохой урожай и сильно помогли домашнему бюджету. В топ-5 вошли еще гречка, ставшая дороже на 36% и куры – эти на 26%. Насколько выросли расходы семей? Вы не ошибетесь, если назовете 10% - на столько же, как и наши траты траты на продукты.

Больнее всего по бюджету ударяет рост цен на мясо и молочку

Почему именно цены на мясо и молоко волнуют иркутян больше? Ну понятное дело, почему. Если овощи многие выращивают на своих участках, то эти продукты приходится покупать на рынках. И практически ежедневно.

-Все заметили, что рост цен на продукты на прилавках Иркутской области ускорился, - отметил управляющий отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук. - Коснулось это большинства видов мяса и мясной продукции, сыра, молока, творога, сметаны. Дело в том, что сельхозпроизводители стали больше тратить на корма для скота. Подорожало оборудование и материалы для упаковки. Возросшая стоимость топлива и обслуживания автотранспорта также сказалась на затратах на доставку товара, а, значит, и на стоимости продукции.

А в Иркутскстате подсчитали то, что мы и так знаем. Вышло, что более четверти всех затрат на продукты в семьях горожан приходится на курицу, свинину и телятину. И еще 14, 6% тратится на творог и кефир. В селе все немного по-другому, чаще покупают у своих, но тоже расходы приличные. Быки и поросята сейчас не в каждом дворе.

В январе стоимость этих продуктов опять выросла: за четыре недели говядина в Иркутске подорожала еще на 10 рублей, куры – на 4 рубля, а свинина – на 2 рубля за килограмм. Молоко не может сейчас снижаться в цене – коровы в стойлах, ждут телят. На полках супермаркетов появилось много продукции на сухих сливках. Но подорожание небольшое – на рубль. А сливочное масло, достигшее своего «пика» в цене – 755 рублей за кило, даже сбросило 15 целковых.

Овощи летом будем запасать

Тут дачники усмехнутся – у них есть овощехранилища. Но для всех остальных Иркутскстат, например, приводит данные, что летом и осенью вся огородная продукция не в пример дешевле. Раза в два, и надо запасаться. Многие и так вспомнили об этом, и сушилки в магазинах раскупаются. Навык закрутки –закатки на зиму большинство также не потеряли. И те, кто последнее время расслабился, подумывают возобновить работу.

И все же аналитики отмечают, что, если говорить о тепличных овощах, то рост цен на огурцы и помидоры замедлился. В прошлом году из-за временных карантинных ограничений томаты из многих стран не ввозили, а себестоимость производства у российских тепличных хозяйств выросла из-за повышения цен на семена и оборудование. В этом году поставки восстановились, это сказалось на динамике цен.

А как ведут себя цены на овощи сейчас? Если бы речь шла исключительно о сезонном повышении стоимости, то они бы только дорожали. Но нет. Картошку и морковь торговцам удалось закупить подешевле, они продаются на 50 копеек дешевле, а вот капуста сейчас стоит дороже литра молока и килограмма сахара. «Королевский» овощ для щей прибавил за месяц еще три рубля! Еще недавно о таком и подумать было бы сложно. Аграрии «отбивают» свои затраты.

Вместо гречки готовим пшено, тоже вкусно

Один из способов «сэкономить» на продуктах – перейти на более бюджетные варианты. Да, не стоит беспокоиться, они тоже не становятся дешевле. Даже наоборот. После того, как гречка уверенно перешла рубеж в 106 рублей за кило, а рис преодолел отметку в 65 рублей, многие вспомнили про пшено. Солдатская каша, хорошо приготовленная, тоже может быть вкусной. И она стала медленно, но верно дорожать.

- Быстрее росли цены на отдельные виды круп, в том числе и на гречневую, - согласен и Игорь Коржух. - Таким образом аграрии и переработчики восполняли возросшие затраты на удобрения и средства защиты растений. Как я уже упоминал, подорожала и упаковка.

Увы, с начала января выросло в цене практически все, что уже успело подорожать и в декабре. Хотя нет, немного сбросили та же гречка, но совсем немного.

Хотя сетовать на стоимость продуктов нам, похоже, не стоит. Если сравнить с соседями из Красноярска – еще хорошо живем, как сыр в масле катаемся! Там буквально все ценники выше. В Новосибирске, что совсем уж странно, дороже вся мясная продукция, кроме кур, и молоко. Смотрите сами.