Синоптики предупредили о резком приходе весенней погоды в Иркутск Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Морозы, которые на этой рабочей неделе нагрянули в Иркутск, наконец, отступают. И как по заказу происходит это в выходные деньки, которые горожане вполне могут провести на свежем воздухе. Синоптики предупредили о резком потеплении в Иркутске, которое как нельзя кстати идет к нам из Западной Сибири.

- Ночь на субботу, 5 февраля будет еще холодная – около -23 градусов, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» замначальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. – А вот днем прогнозируем уже более чем комфортные для начала февраля -6,-8 градусов. В воскресенье 6 февраля еще теплее. Ночью -15, а днем -2, -4. Снега в выходные дни в городе не ожидается. Осадки возможны разве что на севере региона.

Продержится такая весенняя погода в Иркутске и в начале следующей рабочей недели. Например, в понедельник, 7 февраля синоптики обещают почти что «Ташкент»: -1, -3 градуса. Правда, при этом подует прохладный ветер с Байкала до 9 м/с. Примерно такой же прогноз и на вторник. Но расслабляться и откладывать в шкаф зимние теплые вещи пока рано. Со среды вновь ожидается резкое похолодание до -30. Очередные морозы придут из Якутии.