Росгвардеец из Братска по дороге на службу помог школьнице, которой стало плохо в автобусе

Сотруднику Росгвардии из Братска Владислав Гурьев, который помог девочке. Фото: Росгвардия по Иркутской области

Сменить на время профессию и попробовать себя в роли врача скорой помощи пришлось по дороге на службу сотруднику Росгвардии из Братска Владиславу Гурьеву. Младший лейтенант как обычно, ранним утром сел в свой автобус и за несколько остановок до выхода, в другой части салона услышал крики пассажиров.

- Помогите, остановите автобус, тут девочке плохо стало! - кричали очевидцы.

Владислав пробрался через переполненный салон и увидел такую картину. На полу лежала школьница лет 13. А над ней столпился шокированный народ. Люди не знали, чем помочь ребенку.

- Оказалось, она на несколько секунд потеряла сознание, - рассказал Владислав Гурьев. – Я проверил пульс, реакцию зрачков на пульс, повернул голову на бок, приподнял ей ноги, подложив под них сумку, чтобы кровь поступала к голове и начал растирать ушные раковины.

Владислав ехал на службу на автобусе. Фото: Росгвардия по Иркутской области

Проводить реанимацию росгвардейцу не пришлось. К счастью, остановки дыхания и пульса у девочки не произошло, и через несколько секунд она пришла в себя и сказала, что чувствует себя нормально. Вызывать скорую отказалась.

- Когда автобус довез нас до ее остановки, я вышел и проводил девочку до школы, - продолжает Владислав Гурьев. – Там передал ее директору, рассказал, как все было, и она вызвала родителей семиклассницы.

Через несколько дней руководители школы позвонили на работу Владиславу и поблагодарили его за помощь. Что касается девочки, которой он помог, то она сейчас находится под наблюдением врачей.