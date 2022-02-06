Отменили карантин для контактных. Как изменяются правила ковида в Иркутске

Классы в школах Иркутска не будут уходить на карантин или дистанционное обучение из-за одного заболевшего коронавирусом ученика Фото: Михаил ФРОЛОВ

В коронавирусных правилах изменения. И стоит отметить, что они существенно облегчат жизнь многим – от мала до велика. Так, одно из основных изменений, которые вступают в силу с 6 февраля – это отмена изоляции для контактировавших с больными COVID-19. Что же это значит?

- Это означает, что контактные продолжают жить своей жизнью – работать, учиться, ходить в детский сад при условии, что у них не проявится никаких признаков заболевания, - рассказали КП-Иркутск в Роспотребнадзоре Иркутской области. – Это означает, что классы в иркутских школах не будут уходить на удаленное обучение или на карантин из-за одного заболевшего коронавирусом ученика, как это было раньше. Тот же принцип будет действовать и в группах в детсадах. Но действовать он будет при условии, что в детских коллективах число отсутствующих из-за болезней не превышает 20% - это то правило, которое действует и действовало еще с советских времен в стране во время эпидемий гриппа и ОРВИ. Если этот процент будет превышен, то руководство учебного учреждения в праве издать указ о карантине либо переходе на дистанционное обучение.

Уходить на удаленку или на больничный также не будут и коллеги по работе, и члены семьи инфицированного. Если же у контактировавшего появляется симптоматика, то он обращается в поликлинику, где ему назначают лечение и ПЦР-тест.

Нововведения, кстати, касаются и самого лечения: если оно длится дольше недели, то повторно сдавать тест не потребуется. Но если вернуться к работе или учебе нужно ранее 7 дней, то выпишут больного только после отрицательного результата ПЦР-теста.

- Это обусловлено тем, что новый штамм коронавируса имеет короткий инкубационный период, легче протекает, - отмечают в Роспотребнадзоре региона.

Стоит отметить, что из перечня противоэпидемических мер при борьбе с новой коронавирусной инфекцией также исключено ношение защитных перчаток. Это обозначено в опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации постановлении главного санитарного врача РФ. Пользоваться медицинскими масками, антисептиками, чаще мыть руки и соблюдать социальную дистанцию, как и прежде, необходимо.

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