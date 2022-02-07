А елка где? Иркутских «моржей» заподозрили в загрязнении Байкала после новогоднего хоровода на дне озера. Фото: личная страница Андрея Бугая в соцсетях.

Елка на дне Байкала в новогодние праздники - это уже традиция для иркутских любителей зимнего плавания. Вот уже пятый год подряд «моржи» устанавливают ее и, окунаясь, кружат вокруг нее хоровод. Этот год не стал исключением. 2 января экстремалы устроили себе праздник почти в 230 километрах от родного Иркутска – в Куркутском заливе, что на Малом море. Президент клуба закаливания и зимнего плавания «Прибайкальцы» Андрей Бугай, нарядившись в водолазный костюм, нырнул в полынью и с помощью специального грузового ошейника установил украшенную живую елку на глубине четырех метров.

Под водой ель пробыла полдня. А после, «моржи» убрали ее со дна, чтобы ни в коем случае не навредить экологии озера. Фото и видео отчет хоровода Андрей Бугай с друзьями выложили на своих страницах в соцсетях. Однако, в то, что «моржи» действительно убрали елку со дна Байкала, поверили не все подписчики. На днях, Андрею пришли письма из Росприроднадзора и Росрыболовства с вопросом: а не был ли брошен символ Нового года в Байкале.

- Кто-то из подписчиков и правда не поверил в то, что мы всегда убираем елки со дна и пожаловался в Росприроднадзор и Росрыболовство, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» Андрей Бугай. – Такая жалоба поступила впервые за пять лет, что мы погружаем елочку. Мы уже предоставили все доказательства того, что ель подняли на поверхность. У нас были фото и видео. Никакого вреда Байкалу она точно не принесла.

Кстати, членам клуба «Прибайкальцы» удивительно слышать такие претензии, ведь они сами регулярно чистят прибрежную зону Байкала и его дно, а также вывозят мусор. В следующем году от традиционного хоровода вокруг елки на дне озера, «моржи» отказываться не собираются. Но подробно снимут на камеру, как поднимают елку и утилизируют ее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Моржи устроили Новый год для «батюшки» Байкала с хороводом и елкой (Подробности)