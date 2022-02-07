Лжецелительница похитила у сибирячки около 100 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Микрорайон Угольщиков. Стук в дверь одной из квартир пятиэтажки. Дверь открывает 59-летняя женщина, а на пороге стоит незнакомка и держит на руках малыша. Слово за слово, и вот она проходит в коридор, потом в комнату и представляется потомственной ведуньей.

- Похоже, на вас порча, - произносит «целительница».

У сибирячки полно проблем, здоровье подводит, вот и поверила сладким речам. Мошенница была изобретательная: сообщила, что порча скорее всего на деньгах, а чтобы снять ее, надо собрать все купюры, какие есть в квартире, и принести ей. Она совершит магический ритуал - и беды тут же уйдут. Женщина вытащила из закромов 150 тысяч и положила их в кулек, как было велено. «Ведьма» долго что-то нашептывала над этим пакетом, «впадала в транс», потом велела положить кровные в шкаф, дверцу плотно закрыть и не открывать до вечера - и была такова.

- Позже ко мне пришла соседка. Когда я стала рассказывать ей о произошедшем, она заподозрила, что меня обманули, - пояснила уже в полиции потерпевшая. - Велела открыть шкаф. Из всей суммы не было больше половины, а именно ста тысяч рублей.

Почти сразу сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую. Ею оказалась ранее судимая за аналогичные деяния 31-летняя жительница села Шерагул Тулунского района.

- Свою причастность она отрицать не стала и добровольно отдала полицейским похищенные деньги, - прокомментировали «КП» в ГУ МВД России по Иркутской области.

- В Тулун приехала милостыню попросить, пошла по домам, - сказала она оперативникам. - И совершила преступление.

Возбуждено уголовное дело за мошенничество. Аферистка, кстати, сказала, что взяла 80 тысяч, а не сто. Куда делись остальные, установят следователи. Они не исключают, что подозреваемая может быть причастна к другим преступлениям. Информацию проверяют. Если вы или ваши близкие пострадали от действий лжецелительницы, просьба сообщить в МВД.