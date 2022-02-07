Пожарные отремонтировали печь в доме одинокой мамы с детьми в Тулуне. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

«Что же так дым валит, не пожар ли?», - сотрудники МЧС шли мимо одного из домов в Тулуне и заметили, что что-то не так.

- Мы проводили осмотр в целях профилактики, и тут, идя по улице частного сектора, увидели, что дым валит отовсюду: из окон, из дверей, - рассказывает инструктор противопожарной профилактики пожарно-спасательной службы Иркутской области Алена Шемякова.

Приглядевшись, инструкторы поняли, что это не пожар. Так по всей видимости топят печку в пристрое к деревянному дому.

На стук в дверь открыла хозяйка. Женщина пояснила, что трубу не чистили много лет и все дело, наверное, в ней. Она не справлялась со своей задачей. Более того, внутри помещение было заполнено едким дымом настолько, что женщине приходилось топить печь, буквально ползком добираясь до топки. Через щели дым попадал в дом. Но он не прогревался, в холодные ночи бедная хозяйка не отходила от печи, подбрасывая очередную порцию угля.

- Проблему необходимо было срочно решать - в таких условиях пожар мог вспыхнуть в любое время. А у женщины двое детей 10 и 15 лет, мужа нет, - продолжает Алена. - Откликнулся помочь мой коллега - начальник второго караула 20 пожарно-спасательной части по охране города Тулуна Артем Жигачев.

Вместе со своим знакомым Алексеем Шемяковым уже на следующий день они прочистили трубу, в которой скопилось огромное количество нагара. Около пяти часов пожарный и его помощник прочищали дымоход. Государственные инспекторы также установили в доме пожарные извещатели, сделав максимально возможное, чтобы обезопасить семью.

Сотрудники говорят, что обязательно посещают многодетные и малообеспеченные семьи. Они под пристальным вниманием.