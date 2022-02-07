В Тулуне стали чаще жениться и разводиться Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Тулуне начали охотнее создавать семьи.

- В прошлом году зарегистрировано 311 браков, что на восемь больше, чем в 2020-м, - рассказали в администрации города. - Вырос и показатель разводов: в 2021 году расторгли 288 семейных союзов, что на 32 больше, чем в 2020-м.

С чем это может быть связано? В позапрошлом году из-за пандемии ЗАГСы в регионе временно приостанавливали торжественные регистрации, а прийти и просто расписаться хотелось не всем - ждали, когда пышные церемонии с гостями снова разрешат.

Интересно, что в Тулуне стали реже рожать и усыновлять детей. Возможно, потому что время из-за ковида нестабильное, кто-то решил повременить с прибавлением в семье. Тем не менее за год в городе и районе на свет появились 543 ребенка. Как их называли? Самыми популярными именами для девочек здесь стали София, Анастасия, Ксения и Ева, а для мальчиков - Артем, Михаил, Матвей и Александр. Но иногда родители хотят, чтобы дочки и сыновья выделялись и не имели тезок в детсаду и школе, поэтому называют их такими редкими и красивыми именами, как Серафима, Мия, Добрыня, Ермак, Ратмир и Тамирлан.

И немного о грустном. В Тулуне и районе уже пять лет смертность превышает рождаемость. Так, в 2021 году зарегистрировано 1128 смертей, а это на 93 больше, чем в 2020-м.

КСТАТИ

В каком возрасте сибиряки создают семьи

В областной службе ЗАГС рассказали, что чаще всего жители Приангарья скрепляют себя узами брака в возрасте от 25 до 34 лет. И да, в целом по региону в прошлом году расписалось больше влюбленных, чем в позапрошлом - за 11 месяцев объявили себя семьей 15 664 пары.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ B ФАКТЫ

В Тулуне в 2021 году:

311 свадеб сыграли;

288 разводов оформили;

543 ребенка родилось.

Самые популярные имена:

девочки - София, Анастасия, Ксения и Ева;

мальчики - Артем, Михаил, Матвей и Александр.