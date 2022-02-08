До 10 лет тюрьмы грозит директору иркутского детдома, в котором воспитанник совершил насилие над маленькими детьми Фото: Иван МАКЕЕВ

В Иркутске поставлена точка в расследовании громкого дела о насилии над маленькими детьми в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей. В конце июня 2021 воспитатели Центра в соцсетях рассказали шокирующую историю: 12-летний школьник, по их словам, совершил насильственные действия сексуальные действия против трехлетнего ребенка. Следователи доказали, что руководство учреждения знало об этом. Но директор никак не среагировала. Именно она и стала единственной обвиняемой в этой истории.

- Расследование дела завершено и передано в суд, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. Следователи выяснили, что директор учреждения, осознавая общественную опасность своих действий, скрыла информацию о произошедших событий, убедив подчиненного ей сотрудника написать докладную с указанием искаженных и недостоверных сведений, которую решила использовать в дальнейшем по своему усмотрению в случае огласки произошедшего. Своими действиями она создала опасность для здоровья малолетних детей, допустив длительное нахождение подростка в учреждении. Из-за этого, в июне 2021 года от его действий пострадал еще один 9-летний ребенок.

Напомним, подробности всей истории летом «Комсомолке» рассказала воспитатель Любовь Пелих. Именно она стала очевидцем того, как воспитанник Центра изгалялся над малышом.

- Этот 12-летний мальчик держал в страхе весь центр, - рассказывала летом Любовь. - Мог ударить ребятишек младше себя, воспитателей не слушал никогда. А потом я увидела, как он пытался надругаться над 3-летним малышом в комнате…

По словам Любови, они с коллегами рассказали руководству о случившемся. Просили директора перевести проблемного ребенка, но ничего не предпринималось. Тогда они написали заявление в Следственный комитет и прокуратуру. После проверки страшная информация подтвердилась.По факту возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Директора детдома сразу отстранили от работы. Теперь ей грозит от 3 до 10 лет лишения свободы. А вот тому самому мальчику, который изгалялся над малышом, уголовное дело не грозит, так как ему еще нет 14 лет.

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