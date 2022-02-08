Товары из «Слаты» в Иркутске теперь можно заказать через «СберМаркет». Фото: ООО «Маяк»

Заказывать продукты на дом удобно - это экономит время. Теперь иркутяне могут оформить доставку более чем из 60 супермаркетов «Слата» через «СберМаркет». Остальные магазины сети тоже планируют подключить к платформе.

- Если в приложении «СберМаркет» клиент видит предложение от «Слаты», значит его район уже подключен к доставке. В скором времени экспресс-доставка заработает и в Ангарске, - сообщила руководитель отдела по связям с общественностью ТС «Слата» Яна Абалымова.

Время от оформления заказа до доставки к вашей двери - от 20 минут до часа. Высокая скорость доступна благодаря тому, что супермаркеты соответствуют формату «у дома» и в городе их много.

Собирать заказы в магазинах станут специально обученные сборщики «СберМаркета». Доставка доступна с 10.00 до 22.00, минимальная сумма заказа - 400 рублей. Важно, что продукты, которым нужен особый температурный режим, будут транспортироваться в термопакетах.

Скоро экспресс-доставку запустят и в Ангарске. Фото: ООО «Маяк»

«СберМаркет» начал доставку товаров в Сибири с лета 2020 года. Интересно, что в 2021-м иркутяне чаще всего заказывали бананы, пастеризованное молоко 2,5%, куриные яйца, майонез, помидоры, репчатый лук и питьевую воду.

Яна Абалымова отметила, что иркутяне не стали приобретать меньше в офлайн-магазинах. В супермаркеты «у дома» каждый день заходят за свежими продуктами, покупая шесть-семь товаров на сумму от 500 рублей, а в режиме онлайн заказывают впрок, на неделю вперед, выбирают товары по акции. Средний чек в таком случае составляет 1200 рублей, поэтому «Слата» стремится закрыть потребность покупателей как в офлайн, так и онлайн.