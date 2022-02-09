Синоптики предупреждают, что 30-градусные морозы ударят по Иркутску Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутяне, успели порадоваться весенней погодой в самом разгаре февраля? Ведь на днях в городе потеплело до -1 градуса. Но убирать теплые вещи и обувь в шкаф, как оказалось пока рано. Синоптики предупреждают: погода в Приангарье вновь изменится на 180 градусов. На нас надвигаются очередные морозы.

- К нам пришли холода из Якутии, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» начальник Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. – К тому же начинает дуть северо-западный ветер, поэтому мы ощутим резкое похолодание даже при -14 градусах, которые прогнозируем на 9 февраля. А дальше, еще холоднее. В ночь на 10 февраля до -24 и небольшой снег. В следующие ночи нагрянут морозы выше -30. Днем до конца недели, включая выходные дни в районе -18, -19 градусов. На севере и вовсе до -44. Потепление ожидаем не раньше понедельника.

Есть и оптимистичные новости. По словам синоптиков, это точно будут последние морозы этой зимой. Впереди весна! К слову, зима нынче нас радует своей далеко не самой сибирской погодой. Например, в январе в столице Приангарья было на 5 градусов теплее обычного.