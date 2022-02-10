«Выжил – это уже хорошо!»: к юбилею экс-мэра Иркутска Виктора Кондрашова собрали его самые яркие фразы Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Виктор Кондрашов, экс-мэр Иркутска и депутат ЗС региона, 10 февраля отмечает 60-летний юбилей. А поскольку политик и предприниматель он неординарный, то и поздравить мы решили по-особенному, собрав его самые яркие цитаты и, если можно так выразиться, перформансы. Итак, поехали!

«Когда я учился в школе, мама ходила на родительские собрания только тогда, когда я получал пятерки, а папу отправляли, когда я нахулиганил. Сегодня здесь оба», - сказал Кондрашов на вступлении в должность.

«Выжил - это уже хорошо!» - а так он подвел итоги первых 100 дней в должности главы Иркутска в недалеком 2010-м.

«Для меня есть только одна партия - иркутяне», - прокомментировал вступление в ЕР.

«Бюджет следующего года будет дефицитным. Я постараюсь увеличить дефицит в два раза, он составит порядка одного миллиарда рублей», - и это была не оговорка, а политическое решение.

«Таити, Таити… Не были мы на Таити, нас и тут неплохо кормят», - фразой из мультика Виктор Кондрашов отшутился, когда его спрашивали о намерении выдвигаться в Госдуму. Он в то время был зампредом правительства Приангарья.

«Хорошо, когда Кондрашов?» - этот баннер в прошлом году видел весь Иркутск.

«Пыльца в Байкале, а не пыль от кокоса, не видишь дальше своего литл-носа. Не пудри мозг, надень трусы, в Байкал не ссы, носи усы», - а это летом экс-мэр взорвал соцсети, спародировав на берегу озера лидера популярной группы Little Big Илью Прусикина.

Тот в соцсетях раскритиковал чистоту байкальской воды и получил «ответочку»:

«В Байкале самая сладкая и чистая вода в мире. Это была просто пыль с моих сапог, которую я нечаянно стряхнул в Байкал. Я все уже собрал. Ну это было что-то, зато какая ответочка получилась, а!»

А в декабре Кондрашов босоногим и с гитарой в руках сплясал тарантеллу на снегу, а затем запустил на своей страничке в «Инстаграм» челлендж #ТанцуйкакКондрашов, чтобы подписчики выкладывали видео.

Надо сказать, отвязным он был с детства.

«У меня всегда были пятерки, кроме одного предмета - поведение. Всегда хочется чего-то нового, а это с дисциплиной не связано».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемый Виктор Иванович! Поздравляем Вас с юбилеем, желаем новых успехов, неиссякаемой творческой энергии и крепкого здоровья.

С почтением, коллектив «Комсомольской правды» в Иркутске.