«Лыжня России - 2022» в Саянске пройдет 13 февраля Фото: Иван МАКЕЕВ

Как обычно, в феврале спортсмены-любители по всей стране соревнуются, кто быстрее гоняет на лыжах. В этом году из-за пандемии в Иркутской области снова не будет центрального массового старта - города и районы проведут состязания каждый у себя. Так, в Саянске «Лыжня России - 2022» состоится 13 февраля на стадионе Центра зимних видов спорта.

- К участию допускаются все желающие - взрослые и дети, начиная с 2015 года рождения и старше, - рассказали в администрации города. - Доставлять спортсменов до лыжной трассы будет автобус, отправление - в 11.30 от комплекса «Городской стадион».

Программа выглядит так: с 12.00 до 12.45 - регистрация, с 12.45 до 13.00 - построение, в 13.00 - открытие гонки. В 13.15 построятся и стартуют участники на дистанции 0,4 км, а через пять минут - все остальные. А в 15.00 наградят победителей и призеров.

Важный момент: детям и подросткам до 17 лет включительно обязательно нужно разрешение врача. Совершеннолетним тоже желательно его получить, но можно обойтись личной подписью, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье.

Хорошо, если получится взять на забег свои лыжи, ботинки и палки. Если же у вас нет инвентаря, то его выдают в пунктах проката Центра зимних видов спорта. Цена - 180 рублей для взрослых и 120 для детей.

КОНКРЕТНО

Дистанции

Год рождения/возраст Мальчики, юноши, мужчины Девочки, девушки, женщины

2015 0,4 км 0,4 км

2013-2014 1 км 1 км

2010-2012 2 км 2 км

2007-2009 3 км 3 км

2004-2006 5 км 3 км

18-35 лет 5 км 3 км

36-55 лет 3 км 2 км

56 лет и старше 2 км 2 км

ЗАПИШИТЕ ТЕЛЕФОНЧИК

Подробности - 8 (39553) 5-48-82

По вопросам проката - 8 (39553) 5-81-99, 8-950-106-59-93.