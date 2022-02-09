Покатался на коньках и обнял полную маршрутку фанаток: звезда Тик-Тока Даня Милохин отдыхает на Байкале Фото: Кирилл Мишин

Зимний Байкал каждый год буквально манит звезд российского шоу-бизнеса и спорта. Ранее, полюбоваться красотами кристально чистого льда приезжали певица Елена Темникова, фигуристы Татьяна Навка и Роман Костомаров, и другие. В этом году сезон отдыха на Байкале открыл звезда Тик-Тока, блогер, певец, кумир всех девочек-подростков страны, а с недавнего времени еще и фигурист Даня Милохин. О том, что он на Байкале, Даня рассказал своим 3 миллионам подписчиков в Инстаграме, выложив несколько фото и видео в историях.

Времени зря тиктокер не терял. Он сразу записал несколько видеороликов, на которых он поет свою песню, забравшись на горы. Затем Даня решил посмотреть на Байкал с высоты птичьего полета и погрузился в вертолет, чтобы облететь самые красивые места. Фотка из кабины, где Даня еще и хвастуется модным черным маникюром, прилагается.

Кажется, что увидев эти ролики, все иркутские фанатки бросили свои дела и поехали искать Даню на Байкал. Блогер выложил видео, как к нему прямо на лед приехала маршрутка, набитая поклонницами. Выскочив из салона микроавтобуса, молодые девушки, визжа от счастья, бросились к кумиру в объятия. А тот был и не против.

Ну и конечно, как Даня мог не встать на коньки. Ведь недавно он поучаствовал в шоу «Ледниковый период», в котором партнершей у него была серебряный призер Олимпиады Евгения Медведева. Говорят, что после шоу между ними даже вспыхнул роман. В общем, на льду Байкала, Даня продемонстрировал всю технику, которой научился у Евгении. Двойной тулуп тиктокер, конечно, делать не стал, но покатался красиво.

Дальнейшие планы своей культурной программы в Сибири Даня Милохин пока не раскрыл. Но не исключено, что шоумен порадует своих поклонников еще несколькими видео.

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