Бутлегеров из Нижнеудинска осудили за попытку продать паленый алкоголь на 6 млн рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Десятки коробок, а в них - сотни и тысячи бутылок с контрафактным алкоголем. Такая картина открылась правоохранителям, ворвавшимся в 2020 году на склады бутлегеров в трех городах - Нижнеудинске, Тулуне и Саянске. Готовили паленое спиртное там же, в цехах, и развозили по торговым точкам. Но преступный бизнес накрыли, а четверо «дельцов», жителей Нижнеудинска, ответили перед судом.

- Оперативники изъяли около 5 тысяч литров водки, свыше 1,5 тысяч литров коньяка, несколько сотен литров этилового спирта, ароматизаторы, вкусовые добавки и стеклотару на общую сумму 6 миллионов рублей, - напомнили подробности этой истории в областном ГУ МВД.

Внешне бутылки с сомнительным алкоголем были похожи на те, что выпускает один из реальных заводов, а на этикетках незаконно указывали его данные.

Организатор, к слову, пытался скрыться, его объявили в федеральный розыск и вскоре поймали в Иркутске. Для того чтобы выяснить все детали преступлений, силовики провели много обысков и экспертиз. Вину доказали.

- Фигуранты получили от 2,5 до 4,5 лет колонии общего режима, - сообщили в полиции. - Дополнительно им назначен штраф на общую сумму более 1,5 млн рублей. Кроме того, с них взыскали 3,5 млн рублей в пользу производителя, чей товарный знак они незаконно использовали.