Статистика неожиданно объявила, что в Иркутске только сметана дороже всех в Сибири. Зато вкусная! Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Каждый месяц томские статистики сравнивают цены на основные продукты . Иркутяне уже привыкли наблюдать, что у нас в городе самый дорогой хлеб, сливочное масло и сметана. Так было, пожалуй, несколько лет. Однако по последним подсчетам специалистов Томскстата сначала из списка наиболее недоступных исчез хлеб ( это произошло еще в декабре), а по итогам января - еще и масло, традиционно дорогое.

Итак, в списке самых-самых - сметана. Про нее мы все знаем, в том числе и почему она такая дорогая - примерно на сотню рублей больше стоит по сравнению со средней ценой в Сибири. Тут, и это общепризнанно, во всем виноваты бурятские животноводы. Именно они поставляют на Центральный рынок города густой, как масло, натуральный, вкусный и полезный продукт. Отказаться от него мы точно не откажемся!

Томскстат сравнил цены в Сибири.

А вот тот момент, что на фоне общего роста цен на продукты Красноярск, взвинтив их, далеко позади оставил Иркутск, мы уже отмечали, когда анализировали стоимость продуктов в конце января. Но, как они выросли в маленьком Абакане, столице Хакасии! Город "отбил" сразу несколько позиций по дороговизне - и прежде всего на хлеб и масло. А вот житницы Сибири - Барнаул и Омск и примкнувший к ним Кемерово радует жителей невысокими ценами. Но при этом не только Хакасия, но и Алтайский край возглавили инфляционный скачок в Сибири. Просто в рае хлеборобов все всегда продавалось еще дешевле.

Конечно, такой ситуации есть объяснение.

-Увеличились затраты сельхозпроизводителей на корма, оборудование и упаковочные материалы (на фоне роста спроса и цен на мировых товарных рынках), а также выросли расходы на доставку из-за подорожания топлива и обслуживания транспортных средств, - отмечают в иркутском отделении центробанка РФ. - Все это продолжило ускорять годовой рост цен на большинство видов мяса и мясной продукции, молоко, творог, сметану, сыр.

Рост издержек аграриев на минеральные удобрения и средства защиты растений вместе с растущими расходами переработчиков зерна на упаковку и логистику вызвал увеличение цен на некоторые крупы, в том числе гречневую.