Эксперты рассказали, как заработать до 350 тысяч без опыта в Иркутске. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

До 350 тысяч рублей могут зарабатывать иркутяне без опыта работы, и, по большому счету, без образования. Пятерку самых высокооплачиваемых вакансий для тех, кто не имеет за душой ничего, кроме сноровки, выносливости, настойчивости и навыков коммуникации опубликовал HeadHunter. Многие стандартные представления о том, как заработать больше средств, рушатся. Итак...

- Самый большой выбор работы предлагается специалистам из сферы продаж (38% от всех вакансий без опыта работы), а также рабочим (17%), административному персоналу и водителям (по 14%) и медикам - здесь речь идет, прежде всего, о младшем медперсонале, например, медсестрах, санитарах и др. (8%), - отмечают аналитики.

Во всех этих случаях, отметим, речь о высшем образовании, а часто и среднем, совсем не идет. Напротив, самый ограниченный выбор будет у юристов, госслужащих, высшего менеджмента и специалистов по закупкам – как раз здесь работодатели предпочитают иметь дело с опытными кандидатами.

Где ждут новичков больше всего? В торговле, тут в начале года открыта тысяча новых вакансий (15%) , в IT - 8%, в производстве продуктов питания. Словом, там, где не хватает кадров и можно поставить новичка на низовую должность.

Средняя зарплата, на которую могут рассчитывать соискатели без опыта - 35 тысяч рублей, но есть отдельные предложения, которые достигают 350 тысяч рублей. В частности, в вакансии менеджер по продажам услуг указана зарплата от 70 до 350 тысяч рублей на руки. "КП" -Иркутск выяснила, что это за вакансии.

КОНКРЕТНО

1. Менеджер по продажам услуг 70-350 тысяч рублей

Что делать: продавать недвижимость. Больше продаж - больше доход

2. Водитель категории Е - 145-180 тысяч рублей

Что делать: Дальнобойщик на вахту на север. Возить грузы.

3. Грузчик - от 210 тысяч рублей

Что делать: На вахту в район Магадана. Носить грузы.

4. Сотрудник отеля в Израиля - 150 -200 тысяч

Что делать: разнорабочий. Помогать на кухне, в уборке, в прачечной. Желателен английский язык.

5. Курьер - 200 тысяч рублей

Что делать: заниматься доставкой. Один заказ - 270 рублей, 30 заказов - за 10 тысяч рублей ( в сутки).