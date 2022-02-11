Когда 30-градусные морозы отступят от Иркутска Фото: Валерий ШАХОВ

Как и обещали синоптики, к концу рабочей недели в Иркутске подморозило. После того, как несколько дней назад, столбик термометра показывал -1 градус, к нам пришли холода из Якутии и подул ледяной февральский северо-западный ветер. По ночам в столице Приангарья уже за -30 градусов, днем за -20. Поэтому, у многих горожан возникает вопрос, когда вернется потепление.

- Днем до конца недели, включая выходные дни в Иркутске ожидается температура в районе -18, -19 градусов, - рассказала «КП»-«Иркутск» начальник Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. - На севере и вовсе до -44. Потепление ожидаем не раньше начала следующей недели, скорее всего, более комфортная температура будет с понедельника.

И еще. Эти якутские морозы, по словам синоптиков, станут последними этой зимой в Иркутске, которая вскоре начнет постепенно с нами прощаться. Так что, весна уже близко.

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