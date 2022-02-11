Эксперты раскрыли тайну, сколько на самом деле готовы потратить иркутяне на подарки 14 февраля. Вы удивитесь Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Похоже, что в это 14 февраля в цветочных и сувенирных магазинах Иркутска будет ажиотаж. Это стало понятно после опроса, который провели эксперты Авито. Они поинтересовались у иркутян, собираются ли те праздновать день всех влюбленных и дарить подарки своим вторым половинкам? Оказалось, что по популярности этот праздник может составить конкуренцию 8 марта. В Иркутске отмечать День святого Валентина собираются 71% участников опроса.

При этом, отмечать 49% опрошенных иркутских парочек собираются наедине, в домашней обстановке. И всего 25% закажут романтический ужин при свечах за столиком в ресторане. Оригинальное свидание для своей второй половинки готовят 40% респондентов.

А вот тратиться на подарки для своих любимых, как на день рождения или новый год, иркутяне не собираются. В этом году выбирают только бюджетные презенты стоимостью до 3 тысяч рублей, когда как в прошлом влюбленные могли разгуляться и на 5 тысяч целковых. Кстати, 12% и вовсе решат сэкономить и проведут романтическую встречу в режиме-онлайн.

В топе-популярных подарков сюрпризов нет. В основном все то же самое, что и на 8 марта и 23 февраля. В лидерах – сладости (35%), предметы хобби и отдыха (27%), цветы (29%) алкоголь (17%), Новый смартфон своей паре готовы преподнести всего 16% опрошенных иркутян, а ювелирку -19%

А вот некогда популярные подарочные сертификаты, одежда и обувь нынче не в моде. Их собираются дарить только 6% и 11% опрошенных соответственно.

А теперь о тех, кто вообще не вспомнит о Дне святого Валентина 14 февраля. Не будут отмечать его 29% опрошенных иркутян. Одни не считают его праздником, другие убеждены, что это лишь маркетинговый ход бизнеса, а третьи предпочитают ему День Петра и Февронии.