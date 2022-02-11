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Общество11 февраля 2022 9:20

Эксперты раскрыли тайну, сколько на самом деле готовы потратить иркутяне на подарки 14 февраля. Вы удивитесь

Авито: иркутяне готовы потратить на День святого Валентина до 3 тысяч рублей
Андрей СИНЬКОВ
Андрей СИНЬКОВ
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Эксперты раскрыли тайну, сколько на самом деле готовы потратить иркутяне на подарки 14 февраля. Вы удивитесь

Эксперты раскрыли тайну, сколько на самом деле готовы потратить иркутяне на подарки 14 февраля. Вы удивитесь

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Похоже, что в это 14 февраля в цветочных и сувенирных магазинах Иркутска будет ажиотаж. Это стало понятно после опроса, который провели эксперты Авито. Они поинтересовались у иркутян, собираются ли те праздновать день всех влюбленных и дарить подарки своим вторым половинкам? Оказалось, что по популярности этот праздник может составить конкуренцию 8 марта. В Иркутске отмечать День святого Валентина собираются 71% участников опроса.

При этом, отмечать 49% опрошенных иркутских парочек собираются наедине, в домашней обстановке. И всего 25% закажут романтический ужин при свечах за столиком в ресторане. Оригинальное свидание для своей второй половинки готовят 40% респондентов.

А вот тратиться на подарки для своих любимых, как на день рождения или новый год, иркутяне не собираются. В этом году выбирают только бюджетные презенты стоимостью до 3 тысяч рублей, когда как в прошлом влюбленные могли разгуляться и на 5 тысяч целковых. Кстати, 12% и вовсе решат сэкономить и проведут романтическую встречу в режиме-онлайн.

В топе-популярных подарков сюрпризов нет. В основном все то же самое, что и на 8 марта и 23 февраля. В лидерах – сладости (35%), предметы хобби и отдыха (27%), цветы (29%) алкоголь (17%), Новый смартфон своей паре готовы преподнести всего 16% опрошенных иркутян, а ювелирку -19%

А вот некогда популярные подарочные сертификаты, одежда и обувь нынче не в моде. Их собираются дарить только 6% и 11% опрошенных соответственно.

А теперь о тех, кто вообще не вспомнит о Дне святого Валентина 14 февраля. Не будут отмечать его 29% опрошенных иркутян. Одни не считают его праздником, другие убеждены, что это лишь маркетинговый ход бизнеса, а третьи предпочитают ему День Петра и Февронии.

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