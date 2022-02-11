Субсидированные билеты из Иркутска 2022: по четыре в одни руки и очередь не занимать. Фото: Иван ВИСЛОВ

Из Иркутска в Хабаровск за 3000 рублей, в Магадан — за 4000, в Санкт- Петербург — за 6300. Список субсидированных направлений огромен, и включает не только северные территории, но и практически все города Сибири. А если учесть еще и возможности стыковочных рейсов, то всю страну. Авиакомпании уже начали продавать такие билеты, они рассчитаны на школьников и молодых людей младше 23 лет, на женщин за 55 и мужчин за 60 лет. А еще — на многодетных и инвалидов. Правда, улететь дешевле непросто.

-Хотим в Сочи, нет субсидируемых билетов на июль! В Хабаровск нет билетов на июнь!, - в соцсетях авиакомпаний желающие побывать на отдыхе.

-Количество мест по субсидируемым тарифам на каждом рейсе ограничено. Если на нужные даты их нет, значит, уже раскупили, - отвечают в компаниях.

И в самом деле, на эти цели выделяют обычно не более трети мест в эконом-классе. Но шанс добраться до нужного города быстро и по цене плацкарта все равно есть — нужно отслеживать рейсы на сайтах и «ловить» такую возможность. Однако, это еще не все нюансы.

Субсидированные билеты из Иркутска 2022: новые правила

-Да какая это возможность полета! Шансов купить билет во время распродаж и то больше, там все понятно — кто не успел, тот опоздал!, - возмущаются многие. - А так с 2009 года программа действует и у меня нет знакомых, кто вот запросто улетел семьей, хотя многие бабушки пытались воспользоваться возможностью побывать в Крыму с внуками. Потом покупали плацкарт и ехали поездом несколько суток. Одна приятельница только смогла дочку отправить в Питер, и все.

Субсидированные билеты в самом деле дефицит, хоть из Иркутска, хоть из Красноярска. Ведь у нас достаточно много и студентов, и тех, кто старше 55 лет. Самые догадливые узнавали через знакомых, ждали старта продаж и покупали побольше. А почему нет? С этим долго думали как бороться. И, похоже, вариант нашли. Как в советское время - « четыре в одни руки и очередь не занимать». На этот счет есть специальное постановление правительства России. Ограничение касается только перелетов из Сибири и Дальнего Востока.

Аэропорт Иркутск пропускает миллионы пассажиров. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Как это работает?

Одному человеку с 2022 года можно купить не более 4 субсидированных билетов на самолет по маршруту «в одну сторону» или 2, но «туда и обратно», - объясняют в компаниях. - И, наконец, последний возможный вариант — 2 в одном направлении и 1 «туда и обратно».

Это отдельно прописано и в документе. До четырех считать умеют все, так что ошибиться сложно. Это ограничение «не работает», из числа популярных, на калининградских рейсах, «Красноярск-Симферополь» и тех, что не относятся «сибирскому» списку. Шутить не стоит — все кругом оцифровано и внесено в реестры, за этим следят сами авиакомпании и Росавиация. Если попытаешься купить больше положеного — бронь на этот рейс просто снимут, деньги вернут со штрафом.

Для кого это правило точно хорошо — это для обычных пассажиров, которые летают два раза в год в отпуск. У них просто появляется больше шансов на льготный полет и покупку субсидированного билета из Иркутска в 2022 году .

Всем хочется слетать летом

-Хотя цена на авиабилеты вполне приемлемая, а продажи начались, ситуация пока вполне обычная - «летние» рейсы практически раскуплены, а вплоть до майских праздников затишье, - говорят в агентствах. - И это при том, что участвуют в программе многие авиакомпании и рейсов стало значительно больше. С другой стороны, у тех же студентов сейчас учеба.

В феврале и марте полетов мало. Но скоро сезон! Что еще волнует людей? Можно ли купить билет с открытой датой? Нет, нельзя. Только на конкретное число. Багаж тоже предусмотрен — одно место. Возврат работает, но удерживают обычно 2, 6 тысяч рублей. Некоторые компании разрешают «бонусом» использовать и мили — но не полностью, а, как правило, на 25%.

Кстати, опытные путешественники советуют присмотреться к рейсам из Красноярска и Новосибирска. А до них можно добраться поездом. А вот рассчитывать на Улан-Удэ, до которого гораздо ближе, не стоит - там есть свой, дальневосточный, список. Но распространяется на всех,не на льготников. Но прописка в Бурятии обязательна!

КОНКРЕТНО

Кому предназначены субсидированные билеты из Иркутска в 2022 году

- Дети и молодежь до 23 лет;

- женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет

- многодетные семьи.

- инвалиды детства II и III групп;

- инвалиды I группы любого возраста и сопровождающий их пассажир;

- пассажир, сопровождающий ребенка-инвалида;

- для детей до 12 лет дополнительная льгота – минус 25% от первоначальной цены;

- малышам до 2 лет путешествия бесплатны.

КСТАТИ

Куда можно улететь, купив субсидированные билеты из Иркутска в 2022 году

- Из Братска

- в Мирный, Полярный, Красноярск, Новосибирск

из Иркутска

- в Санкт-Петербург, Симферополь, Магадан, Хабаровск, Абакан, Анадырь, Барнаул, Благовещенск, Комсомольск-на Амуре, Ленск, Кызыл, Томск, Омск, Нерюнгри, Нижнеангарск,Минеральные Воды, Олекминск, Таксимо, Тикси, Тынду, Тюмень, Улан-Удэ, Чару, Читу.

из Усть-Илимска в Красноярск