Цены на съемные комнаты в Иркутске замедлили рост. Объясняем, почему. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Съемные комнаты за год подорожали в 61 городе из 70 наиболее крупных центров России. Но выросли в цене они по-разному. Так, например, в Иркутске всего на 7, 7%. Почему всего? Потому что официальная инфляция в Иркутской области составила около 9%. Можно сказать, что город держится в общем тренде. Об этом сообщает портал "Мир квартир".

- Средние арендные ставки на комнаты выросли на 8% за год, с февраля 2021 года по февраль нынешнего, - подсчитали специалисты федерального портала «Мир квартир», изучив ситуацию в 70 крупных городах страны. - Несмотря на то, что это самый экономичный формат съемного жилья, спрос на комнаты за этот период практически не вырос и сильно уступает спросу на отдельные квартиры.

Ну что ж, люди не в восторге от жизни в коммуналках. Даже снимая одну из спален в квартире одинокой бабули, ты оказываешься именно в этом типе жилья, не говоря уж о малосемейных общежитиях квартирного типа, которых много на Синюшиной горе, например. Раньше они были нарасхват, а теперь такое жилье проигрывает в конкуренции со студиями, которых тоже предлагается для аренды в достатке, по цене примерно в 12 тысяч рублей в месяц.

- Самые дорогие комнаты, сдаваемые в аренду, находятся, разумеется, в Москве, - отмечают аналитики. - По данным портала, средняя столичная комната стоит 17 346 рублей в месяц. На втором месте – Сочи (14 444 руб./мес.), за последний год потеснивший во всех рейтингах Санкт-Петербург (13 055 руб./мес.). Затем идут Московская область (12 829 руб./мес.) и Хабаровск (12 314 руб./мес.).

-Аренда комнат подорожала в фарватере общего роста цен на недвижимость, - уверен генеральный директор федерального портала «Мир квартир" Павел Луценко. - Тем не менее, на отдельное жилье арендные ставки за год выросли заметнее, чем на комнаты. Так, однокомнатные квартиры подорожали на 15%, малогабаритные «однушки» и студии – на 11%. Перспектива жизни в коммуналке с соседями прельщает все меньшее число арендаторов, даже со скромным доходом. Спрос на комнаты в крупных городах остался на уровне начала прошлого года, и сейчас его формируют в основном малообеспеченные студенты и трудовые мигранты.

Средняя аренда комнаты по России стоит 7662 рублей в месяц. Что касается роста цен на комнаты, то по стоимости и тому, как они повышаются, можно точно сказать, где не хватает свободного жилья. Среди сибирских регионов большой рост они показали в Чите, повысившись сразу на 25%, в Кемерове - на 23,8% и в Барнауле - на 22,8%.

Что касается Иркутска, то тут, как мы уже отмечали, подорожание на 7. 7%. до 8, 3 тысяч в среднем. У ближайших соседей ситуация сильно разнится. Так, в Улан-Удэ самое маленькое арендное жилье дороже - 8, 7 тысяч рублей, и при этом все равно сбросило в цене 12, 4%. А в Красноярске дешевле - 7, 4 тысячи рублей, при этом тоже снизившись в стоимости на 1, 7%. Не исключено. что Иркутск ожидает то же самое.