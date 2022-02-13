Как провести 14 февраля, чтобы влюбиться друг в друга вновь: советы от иркутского психолога

Как провести 14 февраля, чтобы влюбиться вновь: советы от иркутского психолога Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

К 14 февраля можно относиться по-разному: для одних это обязательный праздник, для других – обычный день календаря. Но, как ни крути, это День всех влюбленных, который психологи советуют провести с пользой и, конечно же, со своей второй половинкой. Специалисты уверяют что, следуя даже нескольким простым советам, можно заново зажечь старые чувства.

-Много улыбайтесь, говорите то, что хотите слышать сами, - призывает семейный психолог из Иркутска Валентина Анагина. - Будьте праздником, это не сложно.

Как же сделать 14 февраля запоминающимся? «Комсомолка» предлагает несколько незатейливых, но действенных идей.

УСТРОЙТЕ СВИДАНИЕ В НОВОМ МЕСТЕ

Вряд ли кого-то сегодня может удивить свидание в кафе. Предлагаем сменить обстановку и пригласить партнера поужинать на крыше или колесе обозрения. Красивый вид на город, романтика и море впечатлений обеспечены. Если же для вас это не ново, то никогда не помешает вместе расслабиться. Оградиться от повседневной суеты можно в СПА или в отеле: кто откажется от расслабляющего массажа? А окончанием вечера станет ужин при свечах. Еще один вид свиданий, который помогает объединить возлюбленных – это романтические мастер-классы. К примеру, индивидуальный урок лепки из глины, который превратит вас в героев фильма «Привидение» с Деми Мур и Патриком Суэйзи. А для любителей живописи подойдут разовые курсы рисования. Главное правило хорошего отдыха – в течение вечера не вспоминать о горящих дедлайнах на работе или незаконченном ремонте. В День всех влюбленных посвятите себя только чувствам.

ДАРИТЕ КРЕАТИВНО

Сегодня модно быть практичным. Пары все чаще заранее договариваются о том, что хотят получить на любой праздник. Оно и верно – так нет шансов потратить деньги зря и подарить то, что будет пылиться на полке. Но не стоит расслабляться. Даже дарить нужно уметь!

- Не вручайте сюрприз сразу, - советует психолог Валентина Анагина. – Многие уже наслышаны о записках, которые постепенно ведут к месту, где спрятан «клад», но и здесь вариантов не счесть. Добавьте к каждой инструкции комплимент, теплое воспоминание о том, как начинались ваши отношения или слова бесконечной благодарности. Поверьте, скупиться на романтические признания в этот день не стоит.

ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ НА ПРИРОДУ

Давно не выезжали за город? Запланируйте мини-путешествие в честь праздника. Даже 2-3 дней хватит, чтобы отдохнуть от городской суеты и насладиться друг другом.

- Здорово, если у вас есть возможность отправиться за границу и провести это время на море, но ведь где бы мы не были, главным остаётся одно - взаимопонимание, - отмечает иркутский семейный психолог.

Вы и ваш возлюбленный любите спорт? Отправляйтесь кататься на лыжах и сноуборде. Больше по вкусу наслаждаться природой? Берите фотоаппарат и езжайте на Байкал. Там сейчас сезон катания на коньках и уже ставших традицией «поцелуев». Плюсом ко всему можно попробовать прокатиться на собачьей упряжке, лошадях или даже воздушном шаре. Благо, предложений для туристов на Байкале большое множество.

ОСВЕЖИТЕ ПРИЯТНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Как вы встретили свою любовь? Можно забыть дату начала отношений, первого поцелуя или первого признания, но эмоции – никогда! Окунитесь в прошлое, поностальгируйте – иногда это бывает полезно. Ваше первое свидание прошло в ресторане? Проведите вечер 14 февраля за тем же столиком. Впервые сказали «люблю» в караоке? А почему бы и не вспомнить в этот день дорогие сердцу песни? При этом не стоит собирать шумную компанию – необходимо уметь отдыхать и веселиться даже вдвоем. Не забывайте и о вещах, напоминающих о времени, когда бабочки в животе были постоянными гостями: к примеру, о фильмах, еде или музыке.

- Посвящайте друг другу время не только по придуманным кем-то праздникам, создавайте свои особенные даты, - советует Валентина Анагина. - Удивляйтесь и удивляйте! Это поможет сохранить любовь и страсть даже после нескольких лет в браке.

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