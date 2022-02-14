Подарю букет и свожу в ресторан за ваш счет. Услуги парня на 14 февраля появились в Иркутске Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Некоторые иркутские холостяки и одинокие мужчины не отчаиваются, что у них нет любимой, чтобы порадовать ее подарком на 14 февраля. А зачем, ведь на этом празднике можно еще и подзаработать, предложив свои услуги одиноким дамам, которым хочется внимания в этот день. Так, в преддверии дня всех влюбленных в Интернете появились вакансии парня напрокат. Свои объявления, в которых холостяки готовы притвориться парнем для девушек молодые люди разместили на сервисе Avito. Так, например, один из молодых людей предлагает сходить на романтическое свидание или даже засветиться в вашей ленте в соцсетях.

Итак, пробежимся по прайсу. Одна из самых бюджетных услуг - получить от «парня напрокат» букет цветов. За это девушке придется заплатить ему 1000 рублей. Правда, если дама захочет букет побогаче, в эту сумму он скорее всего не уложится. За 1000 руб. ваш временный парень также сводит вас в кино.

Есть опции и подороже. За 2000 руб. временный ухажер сфотографируется с вашим букетом цветов в машине и разрешит разместить снимок в сторис в Инстаграме. А что, так девушка и подарок получит и перед подругами похвастается, а может еще и бывшего позлить сможет. Ну и наконец, за эти же 2000 руб. ваш платный Дон Жуан сводит вас в ресторан. Эта сумма в счет, разумеется, не входит. В ресторан то он вас пригласит, но угощать, как в песне Аллы Пугачевой коньяком или другими напитками, будет, за ваш счет.

Пользуются ли такие услуги популярностью, неизвестно. Даже если нет, у «парней на час» еще будет шанс подзаработать в такой роли. Ведь впереди еще 8 марта.

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