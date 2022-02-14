Пять человек пострадали в столкновении двух микроавтобусов на трассе в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Серьезная авария произошла поздним вечером, 13 февраля на трассе Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово. Около 22 часов там столкнулись сразу два рейсовых микроавтобуса. Началось все с того, что водитель Тойоты Хайс, который перевозил пассажиров из Иркутска в Магистральный, не успел затормозить перед лошадью, которая именно в этот момент решила перейти дорогу, и сбил ее. После этого, сзади в микроавтобус въехал такой же пассажирский Хайс, который направлялся также в Магистральный. Не обошлось без пострадавших.

- Травмы получили пять человек, среди них один ребенок, - сообщили в пресс-службах ГУ МВД и прокуратуры по Иркутской области. – Их отправили в больницу.

Сейчас во всех причинах аварии разбираются дорожные инспекторы. Свою проверку начала и прокуратура, которая даст оценку безопасности перевоза пассажиров. Чтобы избежать серьезных ДТП, полицейские еще раз призывают автомобилистов соблюдать скоростной режим на трассах и городских улицах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Розлив дизельного топлива произошел под Усть-Кутом из-за ДТП с бензовозом (Подробности)