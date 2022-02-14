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Общество14 февраля 2022 4:35

ИркАЗу - 60 лет! На предприятии рассказали о новых рекордах и планах по модернизации

В честь юбилея на производстве отлили памятную чушку весом в 10 килограммов
Снежанна БЕЛОВА
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Иркутский алюминиевый завод, входящий в состав компании РУСАЛ, 10 февраля отметил 60-летие. Фото Артема Моисеева.

Иркутский алюминиевый завод, входящий в состав компании РУСАЛ, 10 февраля отметил 60-летие. Фото Артема Моисеева.

Иркутский алюминиевый завод, входящий в состав компании РУСАЛ, 10 февраля отметил 60-летие. Для предприятия это, пожалуй, самый расцвет сил, когда уже есть немало поводов для гордости и, вместе с тем, открываются все новые перспективы.

Но для начала небольшой экскурс в прошлое.

- 10 февраля 1962 года на электролизере №415 в четвертом корпусе была произведена первая выливка. Этот день и вошел в историю, как день рождения первенца цветной металлургии в Восточной Сибири, - рассказали на ИркАЗе.

На заводе вылили юбилейную чушку весом 10 кг с надписью «ИркАЗ - 60 уникальных лет». Фото Артема Моисеева.

На заводе вылили юбилейную чушку весом 10 кг с надписью «ИркАЗ - 60 уникальных лет». Фото Артема Моисеева.

О достижениях за 2021 год

В честь юбилея на заводе вылили чушку весом 10 килограммов с надписью «ИркАЗ - 60 уникальных лет». Она символизирует растущие объемы продукции с добавленной стоимостью и увеличивающийся спрос на них.

Памятная чушка изготовлена из алюминиевого сплава марки А356.2, в котором также присутствует кремний, титан, магний и стронций, а предназначена она для автомобилестроения.

Во время торжественного мероприятия подвели итоги работы завода за прошлый год. Достижения весомые!

- В 2021-м Иркутский алюминиевый завод выпустил рекордное количество сплавов - 158 тысяч тонн, а также 161,7 тысяч тонн катанки, что составляет более 75% от общего объема производства, - рассказали специалисты. - Сверх плана получено 1638 тонн готовой продукции. По всем основным технико-экономическим показателям наблюдается устойчивый рост. Всего за 60 лет ИркАЗ выпустил 15,9 миллионов тонн алюминия, из них 98,5% металла высшего сорта.

В прошлом году Иркутский алюминиевый завод выпустил рекордное количество сплавов - 158 тысяч тонн. Фото Артема Моисеева.

В прошлом году Иркутский алюминиевый завод выпустил рекордное количество сплавов - 158 тысяч тонн. Фото Артема Моисеева.

Продукция ИркАЗа востребована по всему миру. И это неудивительно. Благодаря тому, что при производстве алюминия используется гидроэнергия, металл имеет низкий углеродный след и высокую степень очистки. Кроме того, ассортимент выпускаемой на заводе продукции очень широкий, и заказчики находят все, что им необходимо.

Продукция ИркАЗа востребована в России и за рубежом. Фото Артема Моисеева.

Продукция ИркАЗа востребована в России и за рубежом. Фото Артема Моисеева.

О перестройке завода

А чтобы показатели впечатляли еще больше, в планах - глобальное обновление производства.

Основатель РУСАЛа Олег Дерипаска еще в начале 2000-х запустил на Иркутском алюминиевом заводе программу планомерного усовершенствования производственных мощностей и вместе с тем экологической модернизации.

Предполагается, что до 2028 года завод полностью преобразится с экологической стороны. Старые корпуса собираются снести, а взамен построить новые, с современными электролизерами РА-300 - это оборудование, созданное в Инженерно-технологическом центре РУСАЛа, работает по технологии предварительно обожженного анода.

Чтобы показатели впечатляли еще больше, в планах - глобальная перестройка производства. Фото Артема Моисеева.

Чтобы показатели впечатляли еще больше, в планах - глобальная перестройка производства. Фото Артема Моисеева.

После перестройки повысится качество металла и увеличится производство продукции с высокой добавленной стоимостью, которая пользуется спросом в России и за рубежом. Ну а самое главное то, что в Шелеховском районе станет лучше экология: выбросы бензапирена прекратятся, а фторидов -уменьшатся больше, чем на 80%.

Надо отметить, что этот проект - часть глобальной перестройки четырех алюминиевых заводов РУСАЛа в Сибири.

- Задач у нас много. Все они направлены на получение эффективной тонны, которая складывается из снижения себестоимости, улучшения экологических показателей, обеспечения безопасности производства и повышения качества готовой продукции, - подчеркнул генеральный директор ИркАЗа Евгений Рапацевич.

Генеральный директор ИркАЗа Евгений Рапацевич отметил, что все задачи направлены на получение эффективной тонны. Фото Артема Моисеева.

Генеральный директор ИркАЗа Евгений Рапацевич отметил, что все задачи направлены на получение эффективной тонны. Фото Артема Моисеева.

Забота о сотрудниках и территории присутствия

Важно, что у всех сотрудников есть возможность расти и развиваться вместе с компанией. Так, за прошлый год на ИркАЗе дважды повышали зарплату: в феврале - на 20% работникам производства и на 25% ключевым специалистам, а в сентябре - в среднем на 10% каждому. И это, разумеется, не предел: повышение эффективности производства и инновации станут источником для последующего роста зарплаты. Кроме того, для сотрудников завода существуют различные программы поддержки, например, льготная ипотека.

Кроме того, Иркутский алюминиевый завод активно помогает территории, на которой работает. В 2021 году РУСАЛ выделил Шелехову и району 20 миллионов рублей. За счет этих денег отремонтировали учреждения культуры и образования, обустроили детскую площадку в городском парке, купили подметально-уборочную машину. Многолетнее и плодотворное сотрудничество с властями Шелехова и Шелеховского района регулярно закрепляется новым соглашением.

СПРАВКА «КП»

Иркутский алюминиевый завод ОК РУСАЛ - одно из крупнейших предприятий этой отрасли в России и первое производство цветной металлургии, запущенное в Восточной Сибири.

ИркАЗ находится в промзоне Шелехова, на расстоянии 22 км от Иркутска. Производственная мощность предприятия - 424 тысячи тонн алюминия в год. Завод имеет сертификаты соответствия международным стандартам: качества - ISO 9001:2008, экологического менеджмента - ISO 14001: 2015, а также автомобильной промышленности - ISO/TS 16949.

БИЗНЕС-ПРЕСС