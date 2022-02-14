ИркАЗу - 60 лет! На предприятии рассказали о новых рекордах и планах по модернизации

Иркутский алюминиевый завод, входящий в состав компании РУСАЛ, 10 февраля отметил 60-летие. Фото Артема Моисеева.

Иркутский алюминиевый завод, входящий в состав компании РУСАЛ, 10 февраля отметил 60-летие. Для предприятия это, пожалуй, самый расцвет сил, когда уже есть немало поводов для гордости и, вместе с тем, открываются все новые перспективы.

Но для начала небольшой экскурс в прошлое.

- 10 февраля 1962 года на электролизере №415 в четвертом корпусе была произведена первая выливка. Этот день и вошел в историю, как день рождения первенца цветной металлургии в Восточной Сибири, - рассказали на ИркАЗе.

На заводе вылили юбилейную чушку весом 10 кг с надписью «ИркАЗ - 60 уникальных лет». Фото Артема Моисеева.

О достижениях за 2021 год

В честь юбилея на заводе вылили чушку весом 10 килограммов с надписью «ИркАЗ - 60 уникальных лет». Она символизирует растущие объемы продукции с добавленной стоимостью и увеличивающийся спрос на них.

Памятная чушка изготовлена из алюминиевого сплава марки А356.2, в котором также присутствует кремний, титан, магний и стронций, а предназначена она для автомобилестроения.

Во время торжественного мероприятия подвели итоги работы завода за прошлый год. Достижения весомые!

- В 2021-м Иркутский алюминиевый завод выпустил рекордное количество сплавов - 158 тысяч тонн, а также 161,7 тысяч тонн катанки, что составляет более 75% от общего объема производства, - рассказали специалисты. - Сверх плана получено 1638 тонн готовой продукции. По всем основным технико-экономическим показателям наблюдается устойчивый рост. Всего за 60 лет ИркАЗ выпустил 15,9 миллионов тонн алюминия, из них 98,5% металла высшего сорта.

В прошлом году Иркутский алюминиевый завод выпустил рекордное количество сплавов - 158 тысяч тонн. Фото Артема Моисеева.

Продукция ИркАЗа востребована по всему миру. И это неудивительно. Благодаря тому, что при производстве алюминия используется гидроэнергия, металл имеет низкий углеродный след и высокую степень очистки. Кроме того, ассортимент выпускаемой на заводе продукции очень широкий, и заказчики находят все, что им необходимо.

Продукция ИркАЗа востребована в России и за рубежом. Фото Артема Моисеева.

О перестройке завода

А чтобы показатели впечатляли еще больше, в планах - глобальное обновление производства.

Основатель РУСАЛа Олег Дерипаска еще в начале 2000-х запустил на Иркутском алюминиевом заводе программу планомерного усовершенствования производственных мощностей и вместе с тем экологической модернизации.

Предполагается, что до 2028 года завод полностью преобразится с экологической стороны. Старые корпуса собираются снести, а взамен построить новые, с современными электролизерами РА-300 - это оборудование, созданное в Инженерно-технологическом центре РУСАЛа, работает по технологии предварительно обожженного анода.

Чтобы показатели впечатляли еще больше, в планах - глобальная перестройка производства. Фото Артема Моисеева.

После перестройки повысится качество металла и увеличится производство продукции с высокой добавленной стоимостью, которая пользуется спросом в России и за рубежом. Ну а самое главное то, что в Шелеховском районе станет лучше экология: выбросы бензапирена прекратятся, а фторидов -уменьшатся больше, чем на 80%.

Надо отметить, что этот проект - часть глобальной перестройки четырех алюминиевых заводов РУСАЛа в Сибири.

- Задач у нас много. Все они направлены на получение эффективной тонны, которая складывается из снижения себестоимости, улучшения экологических показателей, обеспечения безопасности производства и повышения качества готовой продукции, - подчеркнул генеральный директор ИркАЗа Евгений Рапацевич.

Генеральный директор ИркАЗа Евгений Рапацевич отметил, что все задачи направлены на получение эффективной тонны. Фото Артема Моисеева.

Забота о сотрудниках и территории присутствия

Важно, что у всех сотрудников есть возможность расти и развиваться вместе с компанией. Так, за прошлый год на ИркАЗе дважды повышали зарплату: в феврале - на 20% работникам производства и на 25% ключевым специалистам, а в сентябре - в среднем на 10% каждому. И это, разумеется, не предел: повышение эффективности производства и инновации станут источником для последующего роста зарплаты. Кроме того, для сотрудников завода существуют различные программы поддержки, например, льготная ипотека.

Кроме того, Иркутский алюминиевый завод активно помогает территории, на которой работает. В 2021 году РУСАЛ выделил Шелехову и району 20 миллионов рублей. За счет этих денег отремонтировали учреждения культуры и образования, обустроили детскую площадку в городском парке, купили подметально-уборочную машину. Многолетнее и плодотворное сотрудничество с властями Шелехова и Шелеховского района регулярно закрепляется новым соглашением.

СПРАВКА «КП»

Иркутский алюминиевый завод ОК РУСАЛ - одно из крупнейших предприятий этой отрасли в России и первое производство цветной металлургии, запущенное в Восточной Сибири.

ИркАЗ находится в промзоне Шелехова, на расстоянии 22 км от Иркутска. Производственная мощность предприятия - 424 тысячи тонн алюминия в год. Завод имеет сертификаты соответствия международным стандартам: качества - ISO 9001:2008, экологического менеджмента - ISO 14001: 2015, а также автомобильной промышленности - ISO/TS 16949.