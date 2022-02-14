Синоптики предупредили о резком потеплении, которое сменит морозы в Иркутске Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

После морозных выходных, жителей Иркутска встретила такая же ледяная новая рабочая неделя. По ночам столбик термометра также опускается за -30, а днем за -20. Поэтому горожанам вновь приходиться вставать пораньше, чтобы отогревать свои автомобили, оставленные во дворах или вприпрыжку бежать до остановки. Впрочем, уже в ближайшие дни, холод, зашедший к нам из Якутии, прогонит теплый воздух с Запада. Хоть и временно.

- Ночь на 15 февраля еще будет холодной, ожидаем до -29 градусов, - рассказывает корреспонденту "КП"-"Иркутск" начальник отдела метеорологических прогнозов Иркутского гидрометцентра Анна Бабанова. Днем -14, -16. Потепление ожидаем со среды, 16 февраля. Днем воздух прогреется до -10, -12. Такую же погоду прогнозируем и 17 февраля. Правда, в этот день ожидаем небольшой снег.

Ну а в конце недели нас вновь ожидает похолодание. Начиная с пятницы, и на все выходные прогноз не радует. По ночам опять -25, -30 градусов, днем от -17 до -22. Похоже, что весна в Иркутск в этом году придет четко по календарю.