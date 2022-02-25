Discovery сhannel анонсировал премьеру фильма про Иркутский завод полимеров

Иркутский завод полимеров. ФОТО: Олег Кравченко.

Discovery сhannel опубликовал промо фильма о строительстве Иркутского завода полимеров, которое осуществляет ИНК. Трейлер размещен в аккаунте Иркутской нефтяной компании.

«Построить мегазавод там, где лишь лес и вечная мерзлота, привезти оборудование, работать при температуре минус пятьдесят три градуса. Тут нужны сильные люди, наделенные мужеством и отвагой», – анонсировал Discovery.

Премьера состоится 26 февраля в 23:45 (по иркутскому времени). Повторы пройдут 27 февраля в 16:55; 28 февраля в 18:45; 2 марта в 16:00; 4 марта в 00:40. Фильм «Мегастройка Восточной Сибири: завод полимеров» также будет доступен в YouTube-аккаунтах Иркутской нефтяной компании и Discovery Channel.

Зритель увидит весь производственный цикл создания полимеров – от добычи газа на месторождениях ИНК до выпуска полиэтилена. Продукция из полимеров широко используется в современном мире: в строительстве, промышленности, авиа- и машиностроении, медицине. Иркутский завод полимеров – первое в Восточной Сибири предприятие по выпуску полиэтилена из этана.

Ранее СМИ сообщали, что съемки прошли в сентябре 2021 года. Команда Discovery побывала в Иркутске, на Байкале, посетила Усть-Кут, а также Ярактинское месторождение, где добывают нефть и газ. Всего в съемках приняли участие более 30 человек.

Строительство Иркутского завода полимеров в Усть-Куте проводит Иркутская нефтяная компания в рамках создания газохимического кластера, включающего объекты по добыче, подготовке, транспортировке и переработке газа. Благодаря запуску завода, запланированному на 2024 год, будет создано 1 600 новых рабочих мест.