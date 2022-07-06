Советы начинающим инвесторам, как успеть за темпом фондового рынка

Заместитель директора департамента региональных продаж ИК «Фридом Финанс» в Иркутске Вадим Остапенко. Фото предоставлено пресс-службой.

В последние несколько месяцев фондовый рынок то и дело преподносит сюрпризы. В основном бьются рекорды: то бенчмарк S&P 500 падает до уровня 2008 года, то компании выплачивают небывалые дивиденды. На актуальные вопросы наших читателей ответил заместитель директора департамента региональных продаж ИК «Фридом Финанс» в Иркутске Вадим Остапенко.

- Буквально несколько слов о ситуации с блокировкой иностранных ценных бумаг. Как, по-вашему, она может быть разрешена?

- Для начала напомню, как развивалась ситуация. В конце февраля по решению европейских регуляторов депозитарий Euroclear заморозил сотрудничество с российским Национальным расчетным депозитарием (НРД), в результате чего иностранные ценные бумаги российских инвесторов, хранящиеся в этой организации, оказались заблокированными. Первая мера по урегулированию ситуации уже принята Банком России. Регулятор вывел на неторговые счета все бумаги, попавшие под ограничения.

Хочу особо отметить, что с этими активами ровным счетом ничего не произошло. Акции по-прежнему находятся в собственности инвесторов, их никто не отнимает, и операции по ним будут возобновлены. Сейчас эти активы являются долгосрочными инвестициями, их выделение имело позитивный эффект: оно позволило разморозить операции по оставшимся в обращении бумагам и начать начислять по ним дивиденды. Все мы помним о том, что на иностранных рынках практика дивидендных выплат и их ежегодного повышения является хорошим тоном. Сейчас инвесторам наконец начал поступать доход по иностранным бумагам.

- С учетом этой ситуации можно ли говорить о том, что теперь покупка иностранных ценных бумаг сопряжена с рисками?

- Риск в инвестировании есть всегда, и каждый инвестор, прежде чем начинать торговлю, определяет свою меру риска. Да, сейчас ситуация на фондовом рынке местами может определяться геополитическими факторами, но никаких глобальных изменений это не несет, в том числе для российских инвесторов. Я считаю, что сейчас первоочередной задачей является правильный выбор инфраструктуры, в рамках которой вы будете осуществлять сделки с иностранными ценными бумагами. Можно сказать, что над решением этой задачи и работала наша компания с момента своего основания.

Формируясь как бизнес в России, мы всегда специализировались на предоставлении доступа нашим клиентам не только к внутренним, но и к внешним торговым площадкам. В текущей геополитической ситуации нам было важно сохранить доверие наших инвесторов, поэтому мы скорректировали свою стратегию и приняли решение о выходе из структуры международного холдинга, чтобы предотвратить риски нежелательного вмешательства в наши процессы принятия решений. При этом мы сохранили все необходимые бизнес-каналы и формы сотрудничества. Это позволило не только сохранить всю линейку продуктов и услуг, но и задуматься о дальнейшем развитии, в частности в рамках своей собственной экосистемы. Результатом стал приток клиентов во «Фридом Финанс» и признание стабильности нашего бизнеса рейтинговыми агентствами. Так, буквально на днях агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг нашей компании.

- Но сейчас иностранные рынки переживают не лучшие времена. Когда инвестору ждать роста?

- Да, сейчас иностранные рынки в основном испытывают коррекцию. Это касается и китайских площадок, где в прошлом году падение составило до 32%, и американских, где индекс S&P 500 с января этого года потерял примерно 18%. На текущий момент спад продолжается, но уже есть ощущение, что точка разворота близка. Для полного восстановления, конечно, потребуется время. Однако при взвешенной оценке рисков и грамотном отборе активов возможности можно находить уже сейчас, особенно это касается адептов долгосрочных инвестиций, привыкших покупать хорошие бумаги по низкой цене.

- Можете ли посоветовать ту или иную тактику в период спада?

- Общие рекомендации сводятся к следующему: если ваши активы демонстрируют промежуточную отрицательную доходность, просто дайте им время. Выходить из них не следует: зачем фиксировать убыток, если можно дождаться роста? Если вы вышли из активов и не знаете, как распорядиться деньгами, имеет смысл немного задержаться в позиции кеш и не предпринимать поспешных действий. В такой ситуации лучше подстраховаться и обратиться за помощью профессионального консультанта. Он поможет проанализировать ситуацию, скорректировать вашу торговую стратегию и сформировать портфель, исходя из ваших предпочтений относительно срока вложений, риска и желаемой доходности.

- Сложно ли начинающему инвестору самому разобраться в ситуациях, подобных текущей?

- Больших сложностей в этом нет, главное - желание. «Фридом Финанс» всегда приветствует такие инициативы своих клиентов и старается помочь им в этом. Мы снабжаем участников рынка бесплатной аналитикой, обзорами фондовых рынков и рекомендациями, публикуемыми на общедоступном сайте, что позволяет быть всегда в курсе последних событий. Кроме того, мы активно развиваем собственную образовательную платформу - Академию Freedom Finance. Обучением занимаются действующие инвесторы с большим преподавательским опытом. Курсы варьируются по сложности и формату, а потому каждый сможет найти то, что интересно конкретно ему.

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