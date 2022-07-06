Раненому на Украине военному из Бурятии помогут исполнить мечту стать ветеринаром

Начальник Управления ветеринарии Бурятии Амгалан Дармаев, раненный контрактник Игорь и начальник Бурятской республиканской станции по борьбе с болезнями животных Руслан Шагдуров (слева направо) Фото: Полномочное представительство Бурятии в Москве

То, что детская мечта может сбыться в момент, когда ее совсем не ждешь, точно знает 22-летний военнослужащий из Бурятии Игорь Мальков (фамилия изменена). Несколько недель назад, контрактник, получил тяжелое ранение на Украине во время спецоперации по защите Донбасса. Парню оторвало часть руки, и он попал на лечение в один из госпиталей Москвы. Туда на днях приехали земляки Игоря - начальник Управления ветеринарии Бурятии Амгалан Дармаев и начальник Бурятской республиканской станции по борьбе с болезнями животных Руслан Шагдуров.

- Мы решили навестить двух наших земляков, среди которых и был Игорь, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» Амгалан Дармаев. – Привезли им гостинцы, а заодно душевно поговорили с ними, чтобы поддержать. Игорь оказался на позитиве. Рассказал, что до службы, работал на гражданке водителем КамАЗа. Так как из-за ранения службу ему продолжить не получится, планировал поставить протез и вновь устроиться водителем.

А еще во время беседы Игорь увлеченно рассказал о своих домашних животных, которые ждут его дома. Оказалось, у парня есть кошка, собака, а также другая живность.

- Игорь признался, что в детстве мечтал стать ветеринаром, - продолжает Амгалан Дармаев. – Даже сам пытался лечить животных, например, ставил им прививки. Увидев, с каким увлечением он рассказывает о питомцах, мы спросили у него, не передумал ли он еще стать ветеринаром? Игорь ответил, что это была бы неплохая идея. Тогда мы предложили ему после возвращения в Бурятию, пойти учиться.

Контрактник с радостью согласился. Амгалан Дармаев пообещал Игорю стать его куратором. После лечения, в родной Бурятии Игорю помогут сначала получить среднее образование, а затем и высшее. После чего, его трудоустроят в родном Еравненском районе. По словам ветеринаров, парень поставит протез и вполне сможет работать фельдшером.

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