КНДР: 10 лет развития обороноспособности страны

Председатель государственных дел Ким Чен Ын построил страну как могучее социалистическое государство, которое никто не может игнорировать.

Сейчас мир шумит по поводу жизни и смерти, но в КНДР люди живут, не зная слов «война», «катаклизм», «беженцы».

Председатель государственных дел Ким Чен Ын построил страну как могучее социалистическое государство, которое никто не может игнорировать.

Прошедшие 10 лет были серией дней, когда продемонстрированы все его недюжинные качества как сильного лидера.

Мы должны непрерывно становиться сильнее. В деле укрепления силы для защиты самого себя не может быть довольства и конца. В случае любого противостояния наше военное могущество должно стать более весомым и убедительным. Такова его воля.

Ким Чен Ын более укреплял КНА как сильную в идеологии и нравственности.

Ким Чен Ын придал первоочередное значение основательному вооружению народноармейцев революционными идеями Президента Ким Ир Сена и Председателя ГКО Ким Чен Ира и делу укрепления Народной Армии как сильной в идеологии, которая всегда одерживает победу силой духовного потенциала и нравственности. Каждый раз, когда он посещал части Народной Армии, в первую очередь осматривал кабинет по воспитанию на историко-революционных свершениях и красный уголок, чтобы народноармейцы непрерывно прославляли военную мысль и заслуги предшествующих вождей в деле строительства вооруженных сил.

Ким Чен Ын дал мощный импульс делу превращения Народной Армии в сильную в военном и техническом отношении, чтобы чрезвычайно повышать ее боеспособность.

При активной модернизации системы подготовки военных кадров выковано больше опытных командиров, способных умело командовать частями всех видов и родов войск. С повышением уровня модернизации оперативно-боевой подготовки все войсковые части и подразделения выросли способными в полной мере выполнить любые боевые задания.

Он считал улучшение качества боевой подготовки основным ключом для заметного повышения мощи Народной Армии и зажег во всей армии мощное пламя боевой подготовки.

Для расширения тактико-стратегического кругозора комсостава Народной Армии и повышения его оперативно-командной способности Ким Чен Ын лично руководил учениями всех видов и родов войск по нанесению удара. В результате в форме и содержании, методах учений народноармейцев произошел радикальный перелом.

Активное проведение инициированного им движения метких стрелков, метких артиллеристов помогло военнослужащим КНА подготовить себя мастерами современных войн, воинами с настоящей бойцовской хваткой, обладающими высокой способностью к практическим боевым действиям.

Он уделял особое внимание также делу укрепления вооружений Народной Армии и материальных средств.

Это дело надо было свершить в условиях, когда приходилось преодолеть самые жестокие в нынешнем веке трудности и беспрецедентное доселе большое давление. Но КНДР под руководством Ким Чен Ына не за десятков лет, а лишь за несколько лет смогла обладать всех видов абсолютными вооружениями, которые монополизировали ядерные державы. Затем она, совершив очередной рывок, разработала и усовершенствовала неслыханные оружия корейского образца.

Для него нет ничего невозможного, а есть только неодолимое продвижение вперед и скачок. В подтверждение этого слова можно привести факт, что такая практика признана международным сообществом как своего рода формула.

Научные сотрудники и рабочий коллектив в области обороны и военной промышленности в разработке ультрасовременных вооружений нового поколения непрерывно создавали чудесные успехи, поражающие людей мира. Этим они обязаны тоже руководству лидера страны.

Лишь в одном прошлом году успешно проведены подряд испытательные запуски тактической управляемой ракеты нового типа, заново разработанной крылатой ракеты большой дальности, противовоздушной ракеты, новой модели БРПЛ. И в этом году были отмечены успехи в испытательном запуске гиперзвуковой ракеты, новой модели МБР типа «Хвасонпхо-17».

Военный парад в честь 90-летия КНРА, проведенный 25 апреля с. г. на Площади им. Ким Ир Сена в столице – Пхеньяне, стал хорошим моментом, который позволяет всеми фибрами души познать, каковы корейские силы сдерживания войны, созданные под руководством Ким Чен Ына.