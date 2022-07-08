Сержант из Бурятии спас командира в бою и отстоял поселок от националистов во время спецоперации на Украине. Фото: Минобороны России

В Минобороны России рассказали об очередном подвиге бойца из Бурятии. На этот раз мужество и отвагу во время спецоперации по защите Донбасса проявил сержант Евгений Береза, который проходит службу по контракту.

Перед подразделением Евгения поставили боевую задачу - обеспечить оборону освобожденного от украинских националистов поселка. Однако, противник решил восстановить контроль над населенным пунктом, и с помощью боевых машин начал прорывать оборону, атакуя позиции подразделения Евгения Березы. Начался ожесточенный бой. Во время него тяжелое ранение получил командир боевой машины, в экипаже которой находился сержант из Бурятии. Евгений прямо под непрекращающимся огнем противника эвакуировал раненного командира в безопасное место и оказал ему первую медицинскую помощь, чем спас ему жизнь.

- После этого, Евгений вернулся к машине и, заняв место командира, продолжил вести бой с превосходящими силами националистов, - рассказывают в пресс-службе Минобороны России. – Сержант сумел уничтожить два вражеских бронетранспортера и до 25 человек личного состава противника.

В том числе благодаря решимости нашего сержанта, украинские диверсанты понесли значительные потери и отступили от поселка.

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