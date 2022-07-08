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Общество8 июля 2022 8:30

Как увеличить пенсию: ошибки, которые делают многие, комментирует ПФР по Иркутской области

ПФР по Иркутской области предостерегает сибиряков от услуг юридических фирм по перерасчету пенсий
Любовь АРБАТСКАЯ
Любовь АРБАТСКАЯ
Как сибиряки теряют деньги на попытке пересчитать пенсию

Как сибиряки теряют деньги на попытке пересчитать пенсию

Фото: Евгения ГУСЕВА

«Вам положена пенсия больше, чем получаете сейчас. Поможем в перерасчете». Примерно так некоторые недобросовестные юристы (а, может, и вовсе мошенники) уже два года завлекают в свои сети пожилых людей Иркутской области. Представляются юридическими фирмами, помогают людям составить обращения в Пенсионный фонд и берут за это нехилые суммы - от 20 до 250 тысяч рублей. Только по факту оказывается, что перерасчет по закону не положен, а сами обращения составлены некорректно. Естественно, возвращать деньги за услуги никто не собирается.

- В 2020 году нам стали поступать заявления от людей и юридических организаций (центров по расчету пенсий) о перерасчете с обещанием большой прибавки, - рассказывает управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Иркутской области, председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» Надежда Козлова. - При этом основания для перерасчета у них отсутствуют. Размеры выплат установлены верно, в полном соответствии с законодательством.

Она объяснила, как высчитываются суммы пенсий. Для этого есть несколько законов, но выбирается только один, самый выгодный для человека. А эти люди предлагают, например, их суммировать, что невозможно.

- Обращения, составленные такими центрами, содержат массу ошибок, - продолжает Надежда Козлова. - Например, данные не всегда совпадают с данными человека, от имени которого пишутся, а подписи могут вообще отсутствовать. Каждое заявление мы тщательно рассматриваем и готовим подробный ответ, однако сотрудники подобных фирм манипулируют пенсионерами и убеждают их обжаловать ответы ПФР, составляя все новые и новые обращения. Для них это способ отъема денег.

Осознав, что получить обещанную прибавку не получится, потребовать свои сбережения назад пожилые люди не могут: юрфирмы так хитро заключают договор, что с них, как говорится, взятки гладки. В бумаге черным по белому написано: «Услуги оказаны мне верно, претензий не имею»…

Но некоторые все же не теряют надежды отстоять свои права и разоблачить аферистов. По словам Надежды Козловой, уже заведено уголовное дело на неизвестных, которые от имени двух ИП под видом юридических услуг выманивали деньги у пожилых сибиряков.

- Мы обратились в прокуратуру Иркутской области и плотно сотрудничаем по этому вопросу, - сказала управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Иркутской области. - Результат есть, число подобных заявлений в этом году ниже, чем в прошлом.

Бывают единичные случаи, когда выплаты действительно пересчитывают и увеличивают. Это возможно, если люди, допустим, находят у себя старые документы, дающие им право на более высокую пенсию. В таком случае ПФР советуют обращаться напрямую в отделение, без посредников в виде неких юрфирм, берущих за это кругленькие суммы.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Сколько попались на уловку

1385 - всего

94 обращения в 2020 году

901 обращение в 2021-м

390 - с начала этого года

КОММЕНТАРИЙ ПРОКУРАТУРЫ

Как не обмануться

1. Если вам позвонили «пенсионные юристы», отвечайте, что уточните информацию в ПФР, и сразу кладите трубку. Не поддавайтесь на уговоры, которые могут быть убедительными и многообещающими.

2. Не переходите по рекламным ссылкам на сайты, предлагающие услуги несуществующих юридических центров, не начинайте общение во всплывающих чатах-помощниках, чтобы получить якобы бесплатную консультацию.

3. Не переводите деньги за «оформление документов, необходимых для направления в Пенсионный фонд в целях назначения выплаты». Помните, что ПФР не оказывает такие услуги платно.

4. По всем вопросам обращайтесь в региональное отделение ПФР. Но будьте внимательны, убедитесь, что не попали на сайт-двойник. Доменное имя и интерфейс могут быть похожи на настоящие, однако на лжесайтах много рекламы, предложений оставить свои контакты, а также всплывающих окон с заголовками о выплатах «о которых никто не знает», «в ограниченном количестве» и так далее.

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