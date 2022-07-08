Как увеличить пенсию: ошибки, которые делают многие, комментирует ПФР по Иркутской области

Как сибиряки теряют деньги на попытке пересчитать пенсию Фото: Евгения ГУСЕВА

«Вам положена пенсия больше, чем получаете сейчас. Поможем в перерасчете». Примерно так некоторые недобросовестные юристы (а, может, и вовсе мошенники) уже два года завлекают в свои сети пожилых людей Иркутской области. Представляются юридическими фирмами, помогают людям составить обращения в Пенсионный фонд и берут за это нехилые суммы - от 20 до 250 тысяч рублей. Только по факту оказывается, что перерасчет по закону не положен, а сами обращения составлены некорректно. Естественно, возвращать деньги за услуги никто не собирается.

- В 2020 году нам стали поступать заявления от людей и юридических организаций (центров по расчету пенсий) о перерасчете с обещанием большой прибавки, - рассказывает управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Иркутской области, председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» Надежда Козлова. - При этом основания для перерасчета у них отсутствуют. Размеры выплат установлены верно, в полном соответствии с законодательством.

Она объяснила, как высчитываются суммы пенсий. Для этого есть несколько законов, но выбирается только один, самый выгодный для человека. А эти люди предлагают, например, их суммировать, что невозможно.

- Обращения, составленные такими центрами, содержат массу ошибок, - продолжает Надежда Козлова. - Например, данные не всегда совпадают с данными человека, от имени которого пишутся, а подписи могут вообще отсутствовать. Каждое заявление мы тщательно рассматриваем и готовим подробный ответ, однако сотрудники подобных фирм манипулируют пенсионерами и убеждают их обжаловать ответы ПФР, составляя все новые и новые обращения. Для них это способ отъема денег.

Осознав, что получить обещанную прибавку не получится, потребовать свои сбережения назад пожилые люди не могут: юрфирмы так хитро заключают договор, что с них, как говорится, взятки гладки. В бумаге черным по белому написано: «Услуги оказаны мне верно, претензий не имею»…

Но некоторые все же не теряют надежды отстоять свои права и разоблачить аферистов. По словам Надежды Козловой, уже заведено уголовное дело на неизвестных, которые от имени двух ИП под видом юридических услуг выманивали деньги у пожилых сибиряков.

- Мы обратились в прокуратуру Иркутской области и плотно сотрудничаем по этому вопросу, - сказала управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Иркутской области. - Результат есть, число подобных заявлений в этом году ниже, чем в прошлом.

Бывают единичные случаи, когда выплаты действительно пересчитывают и увеличивают. Это возможно, если люди, допустим, находят у себя старые документы, дающие им право на более высокую пенсию. В таком случае ПФР советуют обращаться напрямую в отделение, без посредников в виде неких юрфирм, берущих за это кругленькие суммы.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Сколько попались на уловку

1385 - всего

94 обращения в 2020 году

901 обращение в 2021-м

390 - с начала этого года

КОММЕНТАРИЙ ПРОКУРАТУРЫ

Как не обмануться

1. Если вам позвонили «пенсионные юристы», отвечайте, что уточните информацию в ПФР, и сразу кладите трубку. Не поддавайтесь на уговоры, которые могут быть убедительными и многообещающими.

2. Не переходите по рекламным ссылкам на сайты, предлагающие услуги несуществующих юридических центров, не начинайте общение во всплывающих чатах-помощниках, чтобы получить якобы бесплатную консультацию.

3. Не переводите деньги за «оформление документов, необходимых для направления в Пенсионный фонд в целях назначения выплаты». Помните, что ПФР не оказывает такие услуги платно.

4. По всем вопросам обращайтесь в региональное отделение ПФР. Но будьте внимательны, убедитесь, что не попали на сайт-двойник. Доменное имя и интерфейс могут быть похожи на настоящие, однако на лжесайтах много рекламы, предложений оставить свои контакты, а также всплывающих окон с заголовками о выплатах «о которых никто не знает», «в ограниченном количестве» и так далее.